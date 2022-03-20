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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
АЕК
0:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
ПАОК
0'
45' Желтая карточка
Циггарас Теохарис
0:1
50' Гол
Чолак Антонио-Мирко
69' Желтая карточка
Лео Родригес
77' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
86'

Ход матча

45'
 
Циггарас Теохарис
50'
0:1
Чолак Антонио-Мирко
(Митрицэ Александру)
56'
Гарсия Леви
Манталос Петрос
 
67'
 
Бисесвар Диего
Митрицэ Александру
69'
 
Лео Родригес
71'
Шимански Дамиан
Хаджсафи Эсхан
 
76'
 
Лукас Тэйлор
Лео Родригес
77'
 
Ингасон Сверрир
84'
Рота Лазарос
Мишлен Клеман
 
85'
Ансарифард Карим
Цубер Стивен
 
85'
 
Акпом Чуба
Чолак Антонио-Мирко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАОК
1.88
3.54
4.50
Все Коэффициенты
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
16
Крыховяк
Гжегож
26
Хаджсафи
Эсхан
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
11
Лео
Родригес
16
Сидклей
Феррейра
51
Циггарас
Теохарис
5
Варела
Фернанду
27
Куртич
Ясмин
28
Митрицэ
Александру
29
Чолак
Антонио-Мирко
14
Живкович
Андрия
АЕК
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАОК

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 19 побед

52 матча

34.6%
23.1%
42.3%
18 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

30.8%
50%
19.2%
16 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
38.5%
36.5%
13 побед 20 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 1 (1) 0.5
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 1 0.5
Чолак Антонио-Мирко 1 0.5
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 1 0
Симоэш Андре 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 1 0
Мург Томас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Лео Родригес 1 0
Соареш Филипе 1 0
Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0
АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2
АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 1 1 0 3 - 2 69
2. ПАОК 1:0 2 2 0 0 2 - 0 59
3. АЕК 0:1 2 0 1 1 1 - 2 47
4. Арис Салоники 2 0 1 1 1 - 2 46
5. Панатинаикос 2 0 2 0 1 - 1 44
6. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 2 41
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 68
2. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 43
4. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
6. АЕК 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 0:1 1 0 1 0 1 - 1 47
2. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 2 45
3. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 1 40
4. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Панатинаикос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Олимпиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Теохарис Цингарас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ПАОК
1.88
3.54
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 0:1 ПАОК онлайн

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