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Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
АЕК
0:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
45' Желтая карточка
Циггарас Теохарис
0:1
50' Гол
Чолак Антонио-Мирко
69' Желтая карточка
Лео Родригес
77' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
90'+6
23
Станкович
Цицан
19
Мишлен
Клеман
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
16
Крыховяк
Гжегож
26
Хаджсафи
Эсхан
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
11
Лео
Родригес
16
Сидклей
Феррейра
51
Циггарас
Теохарис
5
Варела
Фернанду
27
Куртич
Ясмин
28
Митрицэ
Александру
29
Чолак
Антонио-Мирко
14
Живкович
Андрия
АЕК
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
ПАОК

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 19 побед

52 матча

34.6%
23.1%
42.3%
18 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

30.8%
50%
19.2%
16 побед 26 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
38.5%
36.5%
13 побед 20 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амрабат Нордин 1 (1) 0.5
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 1 0.5
Чолак Антонио-Мирко 1 0.5
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Нордин 1 0
Симоэш Андре 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 1 0
Мург Томас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Лео Родригес 1 0
Соареш Филипе 1 0
Циггарас Теохарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0
АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2
АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 2 1 1 0 3 - 2 69
2. ПАОК 2 2 0 0 2 - 0 59
3. АЕК 2 0 1 1 1 - 2 47
4. Арис Салоники 2 0 1 1 1 - 2 46
5. Панатинаикос 2 0 2 0 1 - 1 44
6. ПАС Янина 2 0 1 1 1 - 2 41
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1 1 0 0 2 - 1 68
2. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 56
3. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 43
4. ПАС Янина 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Арис Салоники 1 0 1 0 0 - 0 1
6. АЕК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1 0 1 0 1 - 1 47
2. Арис Салоники 1 0 0 1 1 - 2 45
3. ПАС Янина 1 0 0 1 0 - 1 40
4. ПАОК 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Панатинаикос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Олимпиакос 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Теохарис Цингарас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК 0:1 ПАОК онлайн

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