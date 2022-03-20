Греция: Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
45' Желтая карточкаЦиггарас Теохарис
0:1
50' ГолЧолак Антонио-Мирко
69' Желтая карточкаЛео Родригес
77' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
Ход матча
50'
69'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
6 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 14
-
53 Владение мячом, % 47
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Лео РодригесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
АЕК
ПАОК
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.3%
44.4%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 19 побед
52 матча
34.6%
23.1%
42.3%
18 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
30.8%
50%
19.2%
16 побед 26 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
38.5%
36.5%
13 побед 20 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.5
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|1
|0.5
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.5
|Митрицэ Александру
|0
|0
|Лео Родригес
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Нордин
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Хосе
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Соареш Филипе
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Панатинаикос - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 2:1 АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0
АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0
ПАОК
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2
АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|69
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|59
|3.
|АЕК
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|47
|4.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|46
|5.
|Панатинаикос
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|44
|6.
|ПАС Янина
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|68
|2.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|56
|3.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|43
|4.
|ПАС Янина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|47
|2.
|Арис Салоники
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|45
|3.
|ПАС Янина
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|40
|4.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1