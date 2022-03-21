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Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022

2021-2022
Миовени
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
2' Желтая карточка
Mihai Lixandru
8'

Ход матча

2'
Mihai Lixandru
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Киндия Тырговиште
3.15
2.98
2.93
Все Коэффициенты
22
Iustin
Popescu
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
16
Ionut
Radescu
4
Mihai
Lixandru
11
Думитриу
Лучан
3
Триф
Разван
24
Сано
Мусса
90
Bogdan
Rusu
20
Бузьюк
Александру
33
Кабуз
Каталин
16
Бутян
Михай
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
20
Румбуллаку
Симон
77
Шербан
Андрей
8
Дулка
Марко
4
Пассалья
Хуан
Пабло
14
Сила
Ришар
10
Чунчуков
Цветелин
11
Флоря
Даниэль
Миовени
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Миовени
Киндия Тырговиште

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LIQ
1:1
LIQ
2:0
ЛI
1:4
ЛI
0:2
ЛI
2:2
ЛI
3:0
ЛI
2:0
ЛI
0:2
Л2СБП
1:2
Л2СБП
0:0
Л2С2
3:1
Л2С2
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балаур Ионуц 1 0.5
Guilherme Gomes Garutti 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сербаника Даниел 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0
Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. Рапид Бухарест 2 2 0 0 4 - 1 26
3. Сепси 2 1 1 0 3 - 1 24
4. УТА Арад 2 1 0 1 3 - 1 23
5. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
6. Киндия Тырговиште 0:0 2 0 2 0 0 - 0 20
7. Миовени 0:0 2 0 1 1 1 - 3 16
8. Динамо Бухарест 2 0 1 1 1 - 3 10
9. Академика Клинчени 2 0 0 2 0 - 4 7
10. Газ-Метан Медиаш 2 0 0 2 0 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 6 - 0 29
2. УТА Арад 1 1 0 0 3 - 0 23
3. Сепси 1 1 0 0 3 - 1 23
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 3 - 1 23
5. Киндия Тырговиште 0:0 1 0 1 0 0 - 0 19
6. Динамо Бухарест 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Миовени 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 2 - 0 21
2. Миовени 0:0 1 0 0 1 1 - 3 15
3. Динамо Бухарест 1 0 0 1 1 - 3 9
4. Академика Клинчени 1 0 0 1 0 - 3 7
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Киндия Тырговиште 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Газ-Метан Медиаш 1 0 0 1 0 - 5 1
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Киндия Тырговиште
3.15
2.98
2.93
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Где смотреть матч Миовени 0:0 Киндия Тырговиште онлайн

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Миовени
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