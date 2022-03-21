Румыния: Лига 1. Группа Б 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Орашенеч
2' Желтая карточкаMihai Lixandru
Ход матча
Владение мячом
25
Балаур
Ионуц
24
Сано
Мусса
90
Bogdan
Rusu
16
Бутян
Михай
14
Сила
Ришар
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сано МуссаНападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Томчук ПавелНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сила РишарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Миовени
Киндия Тырговиште
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балаур Ионуц
|1
|0.5
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сербаника Даниел
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сепси - Миовени 3:1 УТА Арад - Миовени 2:1 Миовени - Университатя Крайова 0:3 Ботошани - Миовени 0:0
Миовени - ФКСБ 1:1 Арджеш - Миовени 1:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Волунтари 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|Рапид Бухарест
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|26
|3.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|24
|4.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|23
|5.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|6.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|20
|7.
|Миовени
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|16
|8.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|10
|9.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|29
|2.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|23
|3.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|4.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23
|5.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|19
|6.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Миовени
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|21
|2.
|Миовени
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|15
|3.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|9
|4.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|7
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|1
|9.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0