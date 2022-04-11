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  3. Норвегия: Первый дивизион
Стйордалс Блинк
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 318
Санднес
0'
1:0
33' Гол
Sondre Hopmark Stokke
34' Красная карточка
Mathusan Sandrakumar
1:0
36' Не забитый пенальти
Хейланн Томми
1:1
40' Гол
Рамсланн Мартин
1:2
90' Гол
Рамсланн Мартин
90'+5
1
Саннберг
Расмус
2
Mathusan
Sandrakumar
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
24
Фооснес
Александер
6
Fredrik
Vinje
11
Joachim
Olufsen
5
Sjur
Lothe
14
Morten
Strand
22
Joergen
Solli
10
Sondre
Hopmark
Stokke
1
Фальк
Аслак
15
Сэтре
Стале
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
25
Sander
Ringberg
22
Таддесе
Хоренус
18
Gullbrandur
Oeregaard
17
Ingvald
Halgunset
21
Anders
Hiim
29
Рамсланн
Мартин
10
Хейланн
Томми
Стйордалс Блинк
4-1-4-1
Санднес
3-5-2

История личных встреч

Стйордалс Блинк
Санднес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
5:4

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1
Санднес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0
Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Рёуфосс - Санднес 1:0 Санднес - Гроруд 2:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Рамсланн Мартин бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Хейланн Томми пробил пенальти, но не смог забить!
  • 34'
    УДАЛЕНИЕ! - Mathusan Sandrakumar увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Sondre Hopmark Stokke бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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