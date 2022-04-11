1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Гьемселунд
1:0
10' ГолБрингакер Матиас
44' Желтая карточкаBendik Rise
Ход матча
10'
44'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
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67 Jan Hoeiby
-
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Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
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25 Henrik Hagen
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Конгсвингер
Скейд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3
Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1 Волеренга-2 - Конгсвингер 2:3 Мосс - Конгсвингер 0:4 Конгсвингер - Хёдд 1:0
Скейд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0
Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0 Оддс Баллклубб-2 - Скейд 1:0 Скейд - Эгерсунд 2:3 Скейд - Лиллестрём 1:2