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  3. Норвегия: Первый дивизион
Конгсвингер
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Скейд
0'
1:0
10' Гол
Брингакер Матиас
44' Желтая карточка
Bendik Rise
45'+2

Ход матча

10'
Брингакер Матиас
(Martin Tangen Vinjor)
1:0
44'
 
Bendik Rise
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Скейд
1.93
3.78
3.68
Все Коэффициенты
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
16
Стейринг
Пер-Магнус
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
23
Martin
Tangen
Vinjor
18
Tobias
Bjoernebye
8
Martin
Hoel
Andersen
14
Brage
Pedersen
26
Брингакер
Матиас
1
Lars
Kvarekvaal
29
Боянг
Сулайман
4
Fredrik
Tobias
Berglie
3
Mikkel
Tveiten
5
Anders
Johansen
39
Bendik
Rise
7
Мельхиор
Маркус
20
Ulrich
Ness
15
Morten
Renaa
Olsen
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Будусон
Джонни
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Скейд
4-4-2

История личных встреч

Конгсвингер
Скейд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:2
ТМС
0:6
КН
3:4
А
1:1
А
4:0
ТМС
0:0

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3
Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1 Волеренга-2 - Конгсвингер 2:3 Мосс - Конгсвингер 0:4 Конгсвингер - Хёдд 1:0
Скейд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0
Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0 Оддс Баллклубб-2 - Скейд 1:0 Скейд - Эгерсунд 2:3 Скейд - Лиллестрём 1:2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    44'
    Bendik Rise получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Брингакер Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Скейд
1.93
3.78
3.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Конгсвингер 1:0 Скейд онлайн

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