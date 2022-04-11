0:1
19' ГолЭверби Сиверт
1:1
33' ГолАнтонссон Бьярни
67' Желтая карточкаЭриксен Сивер Скаар
Ход матча
19'
0:1
33'
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Старт
Мьёндален
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2
Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3 Хам-Кам - Старт 3:2 Старт - Согндаль 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0
Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3