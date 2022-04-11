  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Первый дивизион
Старт
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4665
Мьёндален
0'
0:1
19' Гол
Эверби Сиверт
1:1
33' Гол
Антонссон Бьярни
67' Желтая карточка
Эриксен Сивер Скаар
90'+9
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
15
Робстад
Хенрик
6
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
8
Kristoffer
Valsvik
7
Дервискадич
Эмир
22
Тённесен
Кристоффер
23
Mathias
Grundetjern
16
Фаллениус
Оскар
9
Браут-Брюнес
Джонатан
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
4
Хансен
Адриан
Александер
12
Накким
Маркус
5
Эверби
Сиверт
14
Matias
Belli
Moldskred
20
Тум
Исаак
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
9
Стокке
Беньямин
11
Ольсен
Мейнхард
Старт
3-4-2-1
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Старт
Мьёндален

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
4:2
Т
1:0
Т
3:0
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
Т
1:1
Т
1:1
ПД
3:1
ПД
3:0

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2
Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Старт - Фредрикстад 2:6 Старт - Мьёндален 4:2 Брюне - Старт 4:2 Улленсакер-Киса - Старт 1:3 Старт - КФУМ 2:3 Хам-Кам - Старт 3:2 Старт - Согндаль 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0
Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Антонссон Бьярни бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Эверби Сиверт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Старт 1:1 Мьёндален онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 