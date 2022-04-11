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  3. Норвегия: Первый дивизион
Рёуфосс
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 784
Ранхейм
0'
38' Желтая карточка
Менерт Маркус
0:1
45' Гол
Менерт Маркус
65' Желтая карточка
Gard Simenstad
76' Желтая карточка
Erik Toenne
1:1
83' Гол
Nicolai Fremstad
90'+6
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
11
Nicolai
Fremstad
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
4
Sivert
Westerlund
8
Markus
Johnsgaard
20
Gard
Simenstad
6
Haakon
Butli
Hammer
26
Браттбакк
Филип
15
Markus
Aanesland
21
Magnus
Fagernes
1
Magnus
Lenes
5
Sander
Amble
Haugen
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
3
Daniel
Kvande
21
Adrian
Bartel
7
Региниуссен
Мадс
6
Jacob
Tromsdal
14
Simon
Marklund
10
Vegard
Oestraat
Erlien
11
Менерт
Маркус
15
Erik
Toenne
Рёуфосс
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Рёуфосс
Ранхейм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПД
0:4
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:2

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1
Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Улленсакер-Киса - Рёуфосс 0:2 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - КФУМ 5:1 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Санднес 1:0 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 0:2
Ранхейм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4
Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хам-Кам 0:4 Олесунн - Ранхейм 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Менерт Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Менерт Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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