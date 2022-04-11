1:1
Конец матча
Стадион: NAMMO Stadion Зрители: 784
38' Желтая карточкаМенерт Маркус
0:1
45' ГолМенерт Маркус
65' Желтая карточкаGard Simenstad
76' Желтая карточкаErik Toenne
1:1
83' ГолNicolai Fremstad
Ход матча
38'
45'
0:1
65'
76'
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Erik Froeysa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Pereira
История личных встреч
Рёуфосс
Ранхейм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1
Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Улленсакер-Киса - Рёуфосс 0:2 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - КФУМ 5:1 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Санднес 1:0 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 0:2
Ранхейм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4
Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хам-Кам 0:4 Олесунн - Ранхейм 1:1