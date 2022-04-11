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  3. Норвегия: Первый дивизион
Стабек
0:0
Перерыв

Стадион:
Согндаль
0'
4' Желтая карточка
Фло Пер-Эгиль
16' Желтая карточка
Вангберг Симен
40' Желтая карточка
Пигнатель-Енссен Николас

Ход матча

4'
 
Фло Пер-Эгиль
16'
Вангберг Симен
 
40'
Пигнатель-Енссен Николас
 
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Согндаль
1.82
3.84
4.10
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
10
Геэльмуйден
Херман
23
Эдвардсен
Оливер
11
Хансен
Корнелиус
1
Фей
Рензе
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
3
Mansour
Gueye
II
2
Andreas
van
der
Spa
13
Фло
Пер-Эгиль
11
Ховен
Андреас
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
19
Матисен
Ульрик
27
Sondre
Oerjasaeter
15
Kristoffer
Nessoe
18
Kristoffer
Hoven
Стабек
3-4-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Стабек
Согндаль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Т
1:1
Т
4:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
0:0
Т
0:1
КН
1:3

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2
Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1
Согндаль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1
Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2 Гроруд - Согндаль 1:2 Согндаль - Рёуфосс 2:1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Пигнатель-Енссен Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Вангберг Симен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Фло Пер-Эгиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Согндаль
1.82
3.84
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 0:0 Согндаль онлайн

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Стабек
Согндаль

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