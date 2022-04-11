5' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
16' Желтая карточкаВангберг Симен
40' Желтая карточкаПигнатель-Енссен Николас
85' Желтая карточкаЭдвардс Кертис
90' Желтая карточкаМатисен Ульрик
Ход матча
16'
85'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
26 Harald Race
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Стабек
Согндаль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2
Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1
Согндаль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1
Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2 Гроруд - Согндаль 1:2 Согндаль - Рёуфосс 2:1