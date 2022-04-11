1:1
Конец матча
Стадион: Eleda Stadion
25' Желтая карточкаКристиансен Андерс
37' Желтая карточкаТелин Исаак
1:0
39' ГолБирманчевич Велько
1:1
50' ГолОльссон Симон
58' Желтая карточкаФрик Пер
60' Желтая карточкаЗанден Оливер
71' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
Ход матча
37'
39'
50'
1:1
58'
60'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 20
-
66 Владение мячом, % 34
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
17
Фрик
Пер
21
Альм
Расмус
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаПолузащитник
- Нападающий
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Мальмё
Эльфсборг
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
38 матчей
55.3%
15.8%
28.9%
21 победа 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0
Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3