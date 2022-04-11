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  3. Швеция: Аллсвенскан
Мальмё
1:1
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
25' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
37' Желтая карточка
Телин Исаак
1:0
39' Гол
Бирманчевич Велько
1:1
50' Гол
Ольссон Симон
58' Желтая карточка
Фрик Пер
60' Желтая карточка
Занден Оливер
71' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
90'+6
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
14
Беихмо
Феликс
10
Кристиансен
Андерс
7
Ракип
Эрдаль
22
Налич
Ади
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
29
Занден
Оливер
28
Седерберг
Ноа
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
7
Ондрейка
Якоб
17
Фрик
Пер
21
Альм
Расмус
Мальмё
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Эльфсборг

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

38 матчей

55.3%
15.8%
28.9%
21 победа 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
0:1
ТМК
2:0
А
2:1
ТМК
1:3
ТМК
4:0
А
1:1
А
1:0
А
0:3
А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
6:0
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
С
2:2
А
1:2
А
0:1
А
0:2
А
2:1
А
4:1
А
1:0
ТМС
2:3
А
2:1
ТМС
2:2
А
3:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
5:0
А
1:0
ТМС
4:0
А
4:0
А
1:1
А
1:2

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0
Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Бирманчевич Велько бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Телин Исаак получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Кристиансен Андерс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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