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  3. Швеция: Аллсвенскан
Вернаму
0:0
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
5' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
57' Желтая карточка
Шабани Лаорент
88' Желтая карточка
Тихи Робин
90' Желтая карточка
Силисуфай Эди
90'+5

Ход матча

5'
 
Ссеванкамбо Исак
57'
 
Шабани Лаорент
60'
 
Райт Кевин
Aron Bjarnason I
60'
 
Карлссон Йохан
Хелльборг Адам
69'
Симба Мунга
Evaldo Neto
 
70'
Веннергрунд Феликс
Оливейра Вендерсон
 
75'
Виндехолл Чарли
Магаши Абдуссалам
 
78'
 
Силисуфай Эди
Олссон Филип
88'
Тихи Робин
 
90'
 
Силисуфай Эди

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 49 Владение мячом, % 51
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
3
Тихи
Робин
2
Де
Врис
Фрэнсис
4
Evaldo
Neto
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
34
Вайо
Томми
8
Бьоркстрем
Тим
26
Ссеванкамбо
Исак
3
Ларсон
Карл
14
Aron
Bjarnason
I
5
Роше
Джейми
2
Хелльборг
Адам
11
Олссон
Филип
18
Шабани
Лаорент
7
Рогич
Филип
9
Куаку
Кристиан
III
Вернаму
4-3-3
Сириус
3-5-2

История личных встреч

Вернаму
Сириус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:5
С
0:6
С
3:1

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0
Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0
Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    5'
    Ссеванкамбо Исак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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