0:0
Конец матча
Стадион: Финнведсваллен
5' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
57' Желтая карточкаШабани Лаорент
88' Желтая карточкаТихи Робин
90' Желтая карточкаСилисуфай Эди
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
49 Владение мячом, % 51
34
Вайо
Томми
11
Олссон
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Симба МунгаНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Райт КевинЗащитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 August Ahlin
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Вернаму
Сириус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0
Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2 Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0
Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2 Сириус - Хеккен 3:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Мьельбю - Сириус 2:3 Сириус - Мальмё 2:3 Сириус - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Сириус 3:1