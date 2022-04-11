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  3. Швеция: Суперэттан
Хальмстад
1:2
Конец матча
Норрбю
0'
33' Желтая карточка
Сиводедов Кристиан Рубио
1:0
41' Гол
Боман Микаэль
1:1
70' Гол
Саволайнен Никлас
1:2
79' Гол
Веде Антон
90'+5
1
Нильссон
Малькольм
2
Боаки
Томас
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
15
Карлссон
Каспер
16
Ахльстранд
Эрик
18
Викстрём
Эмиль
10
Карим
Садат
14
Боман
Микаэль
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
5
Браннефальк
Йохан
22
Берггрен
Густав
18
Пекальски
Иво
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
17
Берг
Виктор
7
Бекай
Перпарим
10
Булут
Экин
Хальмстад
4-4-2
Норрбю
3-5-2

История личных встреч

Хальмстад
Норрбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
3:2
С
0:2

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1
Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1
Норрбю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3
Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0 Норрбю - Сундсвалль 1:4 ГАИС - Норрбю 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Норрбю 1:0 Норрбю - Треллеборг 1:1 Вестерос - Норрбю 1:1 Норрбю - Васалунд 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Боман Микаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Сиводедов Кристиан Рубио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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