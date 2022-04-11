  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан
Вестерос
1:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
15' Гол
Бельман Хенрик
44' Желтая карточка
Ahmad Faqa
47' Желтая карточка
Max Larsson
47' Желтая карточка
Досис Николаос
48' Желтая карточка
Daniel Ask
69' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
77' Желтая карточка
Andre Oesterholm
1:1
90' Гол
Viktor Granath
90'+7
1
Фагерстрём
Антон
18
Ahmad
Faqa
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
8
Daniel
Ask
11
Гефверт
Симон
33
Miguel
Sandberg
9
Проделль
Виктор
1
Кейта
Али
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
26
Chovanie
Amatkarijo
13
Фрицсон
Людвиг
6
Досис
Николаос
11
Бельман
Хенрик
19
Сабастин
Уче
9
Jordan
Attah
Kadiri
Вестерос
3-5-2
Эстерсунд
4-4-2

История личных встреч

Вестерос
Эстерсунд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
5:3
ПД
0:1

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2
Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1
Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ahmad Faqa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бельман Хенрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерос 1:1 Эстерсунд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 