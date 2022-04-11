0:1
15' ГолБельман Хенрик
44' Желтая карточкаAhmad Faqa
47' Желтая карточкаMax Larsson
47' Желтая карточкаДосис Николаос
48' Желтая карточкаDaniel Ask
69' Желтая карточкаХёрберг Феликс
77' Желтая карточкаAndre Oesterholm
1:1
90' ГолViktor Granath
Ход матча
15'
0:1
44'
47'
47'
48'
69'
77'
90'
1:1
18
Ahmad
Faqa
31
Max
Larsson
15
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ahmad FaqaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Троне ФилипПолузащитник
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сабастин УчеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Вестерос
Эстерсунд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2
Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1
Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2