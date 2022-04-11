Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
32' Желтая карточкаЛерис Мехди
1:0
64' ГолМорео Стефано
90' Желтая карточкаБернабе Адриан
90' Желтая карточкаБрунетта Хуан
90' Желтая карточкаДанило
Ход матча
32'
64'
1:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 8
-
48 Владение мячом, % 52
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
27
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Брешия
Парма
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|9
|0.26
|Паласио Родриго
|6
|0.18
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.15
|Бизоли Димитри
|4
|0.12
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.12
|Айе Флориан
|4
|0.12
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|Ягелло Филип
|3
|0.09
|Кистана Андреа
|3
|0.09
|Паяч Марко
|2 (2)
|0.06
|Лерис Мехди
|2
|0.06
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|11
|0.32
|Бенедычак Адриан
|6
|0.18
|Тутино Дженнаро
|5
|0.15
|Бернабе Адриан
|5
|0.15
|Инглезе Роберто
|3
|0.09
|Ман Деннис
|3
|0.09
|Юрич Станко
|3
|0.09
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Alessandro Circati
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|8
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|6
|0
|Лерис Мехди
|6
|0
|Адорни Давиде
|3
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Карачич Фран
|2
|1
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Паласио Родриго
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|7
|2
|Данило Ларанжера
|10
|0
|Брунетта Хуан
|7
|1
|Бернабе Адриан
|7
|0
|Юрич Станко
|7
|0
|Коббо Элиас
|5
|0
|Дель Прато Энрико
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|Ман Деннис
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Турк Мартин
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
9
35%
5
24%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
5
26%
5
24%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Забито
24
23
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
13%
2
9%
1-15
6
25%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Пропущено
13
17
10 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
8%
6
35%
1-15
5
38%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Забито
50
44
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
6
12%
3
7%
1-15
8
16%
8
18%
16-30
10
20%
9
20%
31-45
5
10%
5
11%
46-60
8
16%
8
18%
61-75
13
26%
11
25%
76-90
Пропущено
32
38
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
9%
7
18%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
6
19%
5
13%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
6
19%
10
26%
61-75
7
22%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2
Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1
Парма
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1
Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Монца
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 32
|63
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|51 - 33
|63
|4.
|Брешия
|Заявка
|34
|16
|13
|5
|50 - 32
|61
|5.
|Беневенто
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|56 - 30
|60
|6.
|Пиза
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|42 - 30
|60
|7.
|Асколи
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 41
|55
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|49 - 35
|54
|9.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|16
|7
|35 - 29
|49
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|11.
|Тернана
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|50 - 52
|47
|12.
|Парма
|Заявка
|34
|10
|15
|9
|44 - 38
|45
|13.
|Реджина
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|29 - 42
|44
|14.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|29 - 54
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|32 - 56
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|34
|3
|12
|19
|34 - 55
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|5.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|7.
|Брешия
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|26 - 19
|28
|8.
|Асколи
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 17
|26
|9.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|10.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Перуджа
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 15
|20
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 22
|18
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|20 - 23
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 19
|26
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|9.
|Монца
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|10.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|11.
|Тернана
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 29
|22
|12.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4