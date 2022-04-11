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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
1:0
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
32' Желтая карточка
Лерис Мехди
1:0
64' Гол
Морео Стефано
90' Желтая карточка
Бернабе Адриан
90' Желтая карточка
Брунетта Хуан
90' Желтая карточка
Данило
90'+6

Ход матча

32'
Лерис Мехди
 
64'
Морео Стефано
(Бизоли Димитри)
1:0
65'
Трамони Маттео
Айе Флориан
 
66'
Бертаньоли Массимо
Проя Федерико
 
70'
 
Коррея Фелиш
Рисполи Андреа
75'
Бехрами Валон
Ван Де Лои Томми
 
79'
 
Бонни Анж-Йоан
Тутино Дженнаро
81'
Баич Риад
Морео Стефано
 
81'
Карачич Фран
Лерис Мехди
 
90'
 
Бернабе Адриан
90'
 
Брунетта Хуан
90'
 
Данило

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 8
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
14
Мангравити
Массимилиано
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
23
Проя
Федерико
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
22
Турк
Мартин
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
8
Брунетта
Хуан
27
Пандев
Горан
9
Тутино
Дженнаро
Брешия
4-3-1-2
Парма
3-4-1-2

История личных встреч

Брешия
Парма

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 9 0.26
Паласио Родриго 6 0.18
Трамони Маттео 5 (1) 0.15
Бизоли Димитри 4 0.12
Бертаньоли Массимо 4 0.12
Айе Флориан 4 0.12
Баич Риад 3 (1) 0.09
Ягелло Филип 3 0.09
Кистана Андреа 3 0.09
Паяч Марко 2 (2) 0.06
Лерис Мехди 2 0.06
Ван Де Лои Томми 2 0.06
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 11 0.32
Бенедычак Адриан 6 0.18
Тутино Дженнаро 5 0.15
Бернабе Адриан 5 0.15
Инглезе Роберто 3 0.09
Ман Деннис 3 0.09
Юрич Станко 3 0.09
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Alessandro Circati 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 8 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 6 0
Лерис Мехди 6 0
Адорни Давиде 3 1
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 4 0
Проя Федерико 4 0
Карачич Фран 2 1
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Паласио Родриго 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 7 2
Данило Ларанжера 10 0
Брунетта Хуан 7 1
Бернабе Адриан 7 0
Юрич Станко 7 0
Коббо Элиас 5 0
Дель Прато Энрико 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Тутино Дженнаро 4 0
Ман Деннис 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Зом Симон 4 0
Болог Ботонд 3 0
Камара Дрисса 2 0
Пандев Горан 1 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Бенедычак Адриан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Турк Мартин 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Alessandro Circati 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
21
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
23%
5
24%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
9
35%
5
24%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
5
26%
5
24%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Забито

24
23
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
13%
2
9%
1-15
6
25%
4
17%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Пропущено

13
17
10 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
8%
6
35%
1-15
5
38%
1
6%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Забито

50
44
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
6
12%
3
7%
1-15
8
16%
8
18%
16-30
10
20%
9
20%
31-45
5
10%
5
11%
46-60
8
16%
8
18%
61-75
13
26%
11
25%
76-90

Пропущено

32
38
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
9%
7
18%
1-15
7
22%
3
8%
16-30
6
19%
5
13%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
6
19%
10
26%
61-75
7
22%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2
Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1
Парма
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Парма - Комо 4:3 Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1
Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Монца Заявка 34 18 9 7 55 - 32 63
3. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
4. Брешия Заявка 34 16 13 5 50 - 32 61
5. Беневенто Заявка 33 17 9 7 56 - 30 60
6. Пиза Заявка 34 16 12 6 42 - 30 60
7. Асколи Заявка 34 16 7 11 46 - 41 55
8. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
9. Перуджа Заявка 34 11 16 7 35 - 29 49
10. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
11. Тернана Заявка 34 13 8 13 50 - 52 47
12. Парма Заявка 34 10 15 9 44 - 38 45
13. Реджина Заявка 34 12 8 14 29 - 42 44
14. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца Заявка 33 5 10 18 29 - 54 25
18. Виченца Виртус Заявка 34 6 7 21 32 - 56 25
19. Кротоне Заявка 34 3 12 19 34 - 55 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
5. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Брешия Заявка 17 7 7 3 26 - 19 28
8. Асколи Заявка 17 7 5 5 20 - 17 26
9. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
10. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Перуджа Заявка 17 4 8 5 16 - 15 20
15. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
16. Козенца Заявка 16 5 3 8 16 - 22 18
17. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 17 3 8 6 20 - 23 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 17 7 5 5 20 - 19 26
8. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
9. Монца Заявка 17 6 6 5 22 - 19 24
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
12. Парма Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
13. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
14. Реджина Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Лерис Мехди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 1:0 Парма онлайн

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