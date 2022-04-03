  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
32' Желтая карточка
Шнегг Давид
0:1
36' Гол
Оливьери Марко
48' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
1:1
50' Пенальти
Марич Мирко
61' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
78' Желтая карточка
Авуа Теофилус
88' Желтая карточка
Могос Василе
90' Желтая карточка
Бегетто Андреа
90' Желтая карточка
Санторо Симоне
90'+5
1
Феста
Марко
19
Канестрелли
Симоне
5
Големич
Владимир
27
Неделчару
Ионуц
32
Могос
Василе
8
Эстевес
Науэль
86
Авуа
Теофилус
16
Шнегг
Давид
17
Маррас
Мануэль
10
Коне
Бенджамин
99
Марич
Мирко
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
25
Санторо
Симоне
44
Лизи
Франческо
7
Карретта
Мирко
10
Матос
Ридер
11
Оливьери
Марко
Кротоне
3-4-2-1
Перуджа
3-4-3

История личных встреч

Кротоне
Перуджа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:0
СB
2:3
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
2:1
СCB
2:1
СCB
1:1
СCB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 10 (6) 0.31
Мулаттьери Самуэле 6 0.19
Бенали Ахмед 3 (1) 0.09
Каргбо Аугустус 2 0.06
Канестрелли Симоне 2 0.06
Могос Василе 1 0.03
Големич Владимир 1 0.03
Дзанеллато Никколо 1 0.03
Борелло Джузеппе 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Донса Годфред 1 0.03
Маррас Мануэль 1 0.03
Неделчару Ионуц 1 0.03
Куомо Джузеппе 1 0.03
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.31
Куан Кристиан 4 0.13
Оливьери Марко 4 0.13
Матос Ридер 3 0.09
Лизи Франческо 3 0.09
Рози Алеандро 2 0.06
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 8 1
Эстевес Науэль 8 0
Джаннотти Паскуале 5 1
Неделчару Ионуц 6 0
Молина Сальваторе 5 0
Каргбо Аугустус 3 1
Големич Владимир 4 0
Сала Марко 4 0
Вулич Милош 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Шнегг Давид 4 0
Авуа Теофилус 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Могос Василе 3 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Куомо Джузеппе 1 1
Скиро Томас 1 1
Оддеи Брайан 2 0
Калапай Лука 1 0
Донса Годфред 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 12 0
Фальцерано Марчелло 9 0
Лизи Франческо 8 0
Курадо Маркос 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Анджелла Габриэле 5 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Санторо Симоне 5 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Гион Андреа 2 0
Бегетто Андреа 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гябуаа Ману 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
4
21%
1
5%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
6
32%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
4
21%
3
16%
76-90

Пропущено

21
14
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
4
29%
1-15
5
24%
4
29%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
2
10%
3
21%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

32
14
18 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
1
3%
2
14%
1-15
6
19%
1
7%
16-30
11
34%
2
14%
31-45
2
6%
3
21%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
7
22%
4
29%
76-90

Забито

31
34
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
5
16%
3
9%
1-15
5
16%
8
24%
16-30
1
3%
6
18%
31-45
8
26%
6
18%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
7
23%
5
15%
76-90

Пропущено

53
28
31 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 20
3
6%
6
21%
1-15
11
21%
5
18%
16-30
17
32%
3
11%
31-45
5
9%
4
14%
46-60
8
15%
3
11%
61-75
9
17%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0
Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1
Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 32 16 9 7 51 - 32 57
5. Брешия Заявка 32 15 12 5 49 - 32 57
6. Беневенто Заявка 31 15 9 7 52 - 30 54
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
9. Перуджа Заявка 32 11 14 7 34 - 28 47
10. Тернана Заявка 32 12 8 12 47 - 47 44
11. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
12. Реджина Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Комо Заявка 32 10 14 8 39 - 40 44
14. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
15. СПАЛ 2013 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца Заявка 31 5 9 17 27 - 50 24
18. Виченца Виртус Заявка 32 6 6 20 31 - 54 24
19. Кротоне Заявка 32 3 11 18 32 - 52 20
20. Порденоне Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
12. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
18. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 16 7 7 2 19 - 14 28
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Оливьери Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Шнегг Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кротоне 1:1 Перуджа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 