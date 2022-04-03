Италия: Серия B 2021-2022
32' Желтая карточкаШнегг Давид
0:1
36' ГолОливьери Марко
48' Желтая карточкаАнджелла Габриэле
1:1
50' ПенальтиМарич Мирко
61' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
78' Желтая карточкаАвуа Теофилус
88' Желтая карточкаМогос Василе
90' Желтая карточкаБегетто Андреа
90' Желтая карточкаСанторо Симоне
Ход матча
32'
36'
0:1
50'
1:1
78'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 5
-
25 Нарушения правил 15
-
51 Владение мячом, % 49
32
Могос
Василе
16
Шнегг
Давид
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шнегг ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Сала МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
77 Гюрал ЭмреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Кротоне
Перуджа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марич Мирко
|10 (6)
|0.31
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.19
|Бенали Ахмед
|3 (1)
|0.09
|Каргбо Аугустус
|2
|0.06
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Могос Василе
|1
|0.03
|Големич Владимир
|1
|0.03
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|Борелло Джузеппе
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Донса Годфред
|1
|0.03
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Неделчару Ионуц
|1
|0.03
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.31
|Куан Кристиан
|4
|0.13
|Оливьери Марко
|4
|0.13
|Матос Ридер
|3
|0.09
|Лизи Франческо
|3
|0.09
|Рози Алеандро
|2
|0.06
|Буррай Сальваторе
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Курадо Маркос
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Бегетто Андреа
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|8
|1
|Эстевес Науэль
|8
|0
|Джаннотти Паскуале
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|6
|0
|Молина Сальваторе
|5
|0
|Каргбо Аугустус
|3
|1
|Големич Владимир
|4
|0
|Сала Марко
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Шнегг Давид
|4
|0
|Авуа Теофилус
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Могос Василе
|3
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|1
|Скиро Томас
|1
|1
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Калапай Лука
|1
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|12
|0
|Фальцерано Марчелло
|9
|0
|Лизи Франческо
|8
|0
|Курадо Маркос
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Анджелла Габриэле
|5
|0
|Матос Ридер
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Санторо Симоне
|5
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Де Лука Мануэль
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Бегетто Андреа
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гябуаа Ману
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
4
21%
1
5%
1-15
3
16%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
6
32%
3
16%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
4
21%
3
16%
76-90
Пропущено
21
14
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
10%
4
29%
1-15
5
24%
4
29%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
2
10%
3
21%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
32
14
18 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
1
3%
2
14%
1-15
6
19%
1
7%
16-30
11
34%
2
14%
31-45
2
6%
3
21%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
7
22%
4
29%
76-90
Забито
31
34
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
5
16%
3
9%
1-15
5
16%
8
24%
16-30
1
3%
6
18%
31-45
8
26%
6
18%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
7
23%
5
15%
76-90
Пропущено
53
28
31 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 20
3
6%
6
21%
1-15
11
21%
5
18%
16-30
17
32%
3
11%
31-45
5
9%
4
14%
46-60
8
15%
3
11%
61-75
9
17%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0
Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1
Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|48 - 30
|60
|2.
|Лечче
|Заявка
|32
|15
|14
|3
|50 - 27
|59
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 32
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|49 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 30
|54
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|47 - 32
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|34 - 28
|47
|10.
|Тернана
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|47 - 47
|44
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|12.
|Реджина
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 37
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|39 - 40
|44
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|37 - 48
|33
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|30 - 53
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|27 - 50
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 54
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|32 - 52
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|32
|2
|8
|22
|22 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|27 - 15
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 25
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|19 - 14
|28
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3