Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
23' Желтая карточкаМота Дани
31' Желтая карточкаКаньяно Андреа
Ход матча
23'
31'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
41 Владение мячом, % 59
28
Виньяли
Лука
10
Валоти
Матиа
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Комо
Монца
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|8 (5)
|0.25
|Ла Гумина Антонино
|7 (1)
|0.22
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.16
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.13
|Беллемо Алессандро
|4
|0.13
|Виньяли Лука
|3
|0.09
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Чичиретти Амато
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.25
|Мота Дани
|8
|0.25
|Гюткьяр Кристиан
|6
|0.19
|Чиурриа Патрик
|5
|0.16
|Колпани Андреа
|5
|0.16
|Мачин Хосе
|3
|0.09
|Сампиризи Марио
|3
|0.09
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.06
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.06
|Аугусто Карлос
|2
|0.06
|Барберис Андреа
|2
|0.06
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Рамирес Гастон
|1
|0.03
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Бетелла Давиде
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|8
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Иоанну Николас
|5
|1
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|9
|1
|Марроне Лука
|6
|1
|Валоти Матиа
|7
|0
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Донати Джулио
|4
|1
|Сампиризи Марио
|4
|1
|Аугусто Карлос
|4
|1
|Перейра Педру II
|5
|0
|Мачин Хосе
|5
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|1
|Мота Дани
|4
|0
|Палетта Габриэль
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Барберис Андреа
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
6
35%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
14%
4
22%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
2
14%
1
6%
76-90
Забито
22
31
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
3
14%
7
23%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
14%
2
6%
31-45
4
18%
2
6%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
6
27%
13
42%
76-90
Пропущено
24
13
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
3
13%
5
38%
61-75
5
21%
2
15%
76-90
Забито
39
50
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
9
23%
8
16%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
5
13%
6
12%
31-45
7
18%
6
12%
46-60
5
13%
8
16%
61-75
8
21%
16
32%
76-90
Пропущено
38
31
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
6
16%
5
16%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
7
18%
10
32%
61-75
7
18%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2
Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1
Монца
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2
Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|48 - 30
|60
|2.
|Лечче
|Заявка
|32
|15
|14
|3
|50 - 27
|59
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|0:0 Заявка
|32
|16
|10
|6
|51 - 30
|58
|5.
|Брешия
|1:0 Заявка
|32
|15
|12
|5
|48 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 30
|54
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|47 - 32
|51
|9.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|32
|12
|13
|7
|34 - 27
|49
|10.
|Тернана
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|47 - 47
|44
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|12.
|Реджина
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 37
|44
|13.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|32
|9
|15
|8
|37 - 40
|42
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|37 - 48
|33
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|30 - 53
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|27 - 50
|24
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 53
|24
|19.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|32
|3
|10
|19
|31 - 52
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|32
|2
|8
|22
|22 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|27 - 15
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Брешия
|1:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 15
|20
|14.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 21
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 25
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Перуджа
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|19 - 13
|30
|3.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|10.
|Комо
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 31
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3