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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:0
Перерыв

Стадион:
Монца
0'
23' Желтая карточка
Мота Дани
31' Желтая карточка
Каньяно Андреа

Ход матча

23'
 
Мота Дани
31'
Каньяно Андреа
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Монца
5.55
4.20
1.65
Все Коэффициенты
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
25
Нарди
Филиппо
44
Иоанну
Николас
17
Чичиретти
Амато
27
Черри
Альберто
72
Глиоцци
Этторе
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
29
Палетта
Габриэль
30
Аугусто
Карлос
2
Донати
Джулио
84
Чиурриа
Патрик
8
Барберис
Андреа
10
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
11
Манкузо
Леонардо
47
Мота
Дани
Комо
3-4-1-2
Монца
3-5-2

История личных встреч

Комо
Монца

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
3:2
СC
1:1
СC
0:1
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
LPC
0:1
СCA
2:4
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.25
Ла Гумина Антонино 7 (1) 0.22
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.16
Габриеллони Алессандро 4 0.13
Беллемо Алессандро 4 0.13
Виньяли Лука 3 0.09
Арригони Томмазо 1 0.03
Иовин Алессио 1 0.03
Париджини Витторио 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Чичиретти Амато 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.25
Мота Дани 8 0.25
Гюткьяр Кристиан 6 0.19
Чиурриа Патрик 5 0.16
Колпани Андреа 5 0.16
Мачин Хосе 3 0.09
Сампиризи Марио 3 0.09
Маццители Лука 2 (1) 0.06
Д'Аллесандро Марко 2 0.06
Аугусто Карлос 2 0.06
Барберис Андреа 2 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.03
Рамирес Гастон 1 0.03
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Бетелла Давиде 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 8 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Иоанну Николас 5 1
Беллемо Алессандро 6 0
Виньяли Лука 4 1
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Кабаши Элвис 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 9 1
Марроне Лука 6 1
Валоти Матиа 7 0
Кальдирола Лука 4 1
Донати Джулио 4 1
Сампиризи Марио 4 1
Аугусто Карлос 4 1
Перейра Педру II 5 0
Мачин Хосе 5 0
Д'Аллесандро Марко 3 1
Мота Дани 4 0
Палетта Габриэль 3 0
Чиурриа Патрик 3 0
Колпани Андреа 3 0
Барберис Андреа 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
6
35%
1
5%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
14%
4
22%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
2
14%
1
6%
76-90

Забито

22
31
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
3
14%
7
23%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
3
14%
2
6%
31-45
4
18%
2
6%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
6
27%
13
42%
76-90

Пропущено

24
13
13 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
3
13%
5
38%
61-75
5
21%
2
15%
76-90

Забито

39
50
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
9
23%
8
16%
1-15
5
13%
6
12%
16-30
5
13%
6
12%
31-45
7
18%
6
12%
46-60
5
13%
8
16%
61-75
8
21%
16
32%
76-90

Пропущено

38
31
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
6
16%
5
16%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
7
18%
10
32%
61-75
7
18%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2
Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1
Монца
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2
Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца 0:0 Заявка 32 16 10 6 51 - 30 58
5. Брешия 1:0 Заявка 32 15 12 5 48 - 32 57
6. Беневенто Заявка 31 15 9 7 52 - 30 54
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
9. Перуджа 1:0 Заявка 32 12 13 7 34 - 27 49
10. Тернана Заявка 32 12 8 12 47 - 47 44
11. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
12. Реджина Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
14. Комо 0:0 Заявка 32 9 15 8 37 - 40 42
15. СПАЛ 2013 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца Заявка 31 5 9 17 27 - 50 24
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 32 6 6 20 31 - 53 24
19. Кротоне 0:1 Заявка 32 3 10 19 31 - 52 19
20. Порденоне Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Брешия 1:0 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
9. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо 0:0 Заявка 16 4 8 4 16 - 15 20
14. Перуджа 1:0 Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Виченца Виртус 0:1 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
18. Кротоне 0:1 Заявка 16 3 7 6 18 - 21 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Перуджа 1:0 Заявка 16 8 6 2 19 - 13 30
3. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Монца 0:0 Заявка 16 5 7 4 20 - 17 22
10. Комо 0:0 Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
11. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
12. Фрозиноне Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус 0:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 31 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне 0:1 Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Каньяно Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Мота Дани получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Монца
5.55
4.20
1.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 0:0 Монца онлайн

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