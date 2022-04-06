Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
48 Владение мячом, % 52
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
20
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Читтаделла
Перуджа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|8 (5)
|0.24
|Оквонкво Орджи
|7
|0.21
|Беретта Джакомо
|5 (1)
|0.15
|Антонуччи Мирко
|3
|0.09
|Вита Алессио
|3
|0.09
|Тункара Мамаду
|2
|0.06
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Фраре Доменико
|2
|0.06
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Тавернелли Камилло
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Паван Никола
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.3
|Куан Кристиан
|4
|0.12
|Оливьери Марко
|4
|0.12
|Матос Ридер
|3
|0.09
|Лизи Франческо
|3
|0.09
|Рози Алеандро
|2
|0.06
|Буррай Сальваторе
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Курадо Маркос
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Бегетто Андреа
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|11
|1
|Бенедетти Амедео
|9
|0
|Адорни Давиде
|9
|0
|Паван Никола
|9
|0
|Кассандро Томмазо
|9
|0
|Маттиоли Алессандро
|8
|0
|Фраре Доменико
|6
|1
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Вита Алессио
|6
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Висентин Сантьяго
|3
|1
|Пертиконе Романо
|4
|0
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Икарди Симоне
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Serigne Thioune
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|12
|0
|Фальцерано Марчелло
|9
|0
|Лизи Франческо
|8
|0
|Курадо Маркос
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Анджелла Габриэле
|5
|0
|Матос Ридер
|5
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Санторо Симоне
|5
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Де Лука Мануэль
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Бегетто Андреа
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гябуаа Ману
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
3
15%
3
16%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
6
43%
2
13%
1-15
3
21%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
6
38%
4
29%
76-90
Забито
34
34
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 8
7
21%
3
9%
1-15
6
18%
8
24%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
4
12%
5
15%
76-90
Пропущено
32
28
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
4
13%
6
21%
1-15
5
16%
5
18%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
2
6%
4
14%
46-60
7
22%
3
11%
61-75
10
31%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1
Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 32
|60
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|5.
|Брешия
|0:0 Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|0:2 Заявка
|33
|15
|7
|11
|44 - 41
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|10.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|33
|11
|12
|10
|34 - 32
|45
|12.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|33
|10
|14
|9
|42 - 44
|44
|14.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|33
|6
|7
|20
|32 - 55
|25
|19.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|33
|3
|12
|18
|33 - 53
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|12.
|Асколи
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|14.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|0:2 Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4