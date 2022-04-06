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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
0:0
Конец матча

Стадион:
Перуджа
0'
86' Желтая карточка
Паван Никола
90'+5
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
5
Дель
Фабро
Дарио
15
Фраре
Доменико
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
20
Лариби
Карим
21
Тавернелли
Камилло
92
Бальдини
Энрико
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
32
Занандреа
Джанмария
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
28
Куан
Кристиан
13
Бегетто
Андреа
11
Оливьери
Марко
18
Д'Урсо
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
Читтаделла
4-3-1-2
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Читтаделла
Перуджа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
0:2
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 8 (5) 0.24
Оквонкво Орджи 7 0.21
Беретта Джакомо 5 (1) 0.15
Антонуччи Мирко 3 0.09
Вита Алессио 3 0.09
Тункара Мамаду 2 0.06
Бранка Симоне 2 0.06
Фраре Доменико 2 0.06
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Тавернелли Камилло 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Паван Никола 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.3
Куан Кристиан 4 0.12
Оливьери Марко 4 0.12
Матос Ридер 3 0.09
Лизи Франческо 3 0.09
Рози Алеандро 2 0.06
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 11 1
Паван Никола 10 0
Бенедетти Амедео 9 0
Адорни Давиде 9 0
Кассандро Томмазо 9 0
Маттиоли Алессандро 8 0
Фраре Доменико 6 1
Тункара Мамаду 4 2
Вита Алессио 6 0
Антонуччи Мирко 6 0
Кастари Элхан 4 1
Висентин Сантьяго 3 1
Пертиконе Романо 4 0
Доннарумма Даниэле 3 0
Д'Урсо Кристиан 3 0
Тавернелли Камилло 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Лариби Карим 1 0
Ignacio Lores 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Икарди Симоне 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Serigne Thioune 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 12 0
Фальцерано Марчелло 9 0
Лизи Франческо 8 0
Курадо Маркос 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Анджелла Габриэле 5 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Санторо Симоне 5 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Гион Андреа 2 0
Бегетто Андреа 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гябуаа Ману 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
3
15%
3
16%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
4
25%
4
29%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
6
43%
2
13%
1-15
3
21%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
6
38%
4
29%
76-90

Забито

34
34
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 18
10 Не забивали 9
7
21%
3
9%
1-15
6
18%
8
24%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
8
24%
6
18%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
4
12%
5
15%
76-90

Пропущено

32
28
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
4
13%
6
21%
1-15
5
16%
5
18%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
2
6%
4
14%
46-60
7
22%
3
11%
61-75
10
31%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1
Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Монца Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
10. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
11. Читтаделла Заявка 33 11 12 10 34 - 32 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 33 10 14 9 42 - 44 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
11. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
12. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
13. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
17. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
18. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Читтаделла 0:0 Перуджа онлайн

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