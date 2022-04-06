Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Эннио Тардини
1:0
31' ГолВаскес Франко
Ход матча
31'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
56 Владение мячом, % 44
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
27
Пандев
Горан
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Парма
Комо
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|11
|0.33
|Бенедычак Адриан
|6
|0.18
|Тутино Дженнаро
|4
|0.12
|Инглезе Роберто
|3
|0.09
|Ман Деннис
|3
|0.09
|Юрич Станко
|3
|0.09
|Бернабе Адриан
|3
|0.09
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Alessandro Circati
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|9 (5)
|0.27
|Ла Гумина Антонино
|8 (1)
|0.24
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.15
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.12
|Беллемо Алессандро
|4
|0.12
|Виньяли Лука
|3
|0.09
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Чичиретти Амато
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|7
|2
|Данило Ларанжера
|8
|0
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Коббо Элиас
|5
|0
|Дель Прато Энрико
|5
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Ман Деннис
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Турк Мартин
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|8
|1
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Иоанну Николас
|5
|1
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Солини Маттео
|3
|1
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Кабаши Элвис
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
22
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
5
26%
4
18%
61-75
3
16%
6
27%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
6
43%
4
17%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
1
7%
5
21%
76-90
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
1
5%
6
32%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
1
5%
2
14%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
4
29%
61-75
6
30%
2
14%
76-90
Забито
40
41
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 19
8 Не забивали 6
3
8%
9
22%
1-15
8
20%
5
12%
16-30
8
20%
5
12%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
8
20%
5
12%
61-75
8
20%
9
22%
76-90
Пропущено
34
38
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 25
7
21%
6
16%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
5
15%
7
18%
31-45
5
15%
4
11%
46-60
7
21%
7
18%
61-75
7
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1
Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1
Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1
Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 32
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|49 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|34 - 28
|47
|10.
|Парма
|1:0 Заявка
|33
|10
|15
|8
|41 - 34
|45
|11.
|Комо
|0:1 Заявка
|33
|10
|14
|9
|39 - 41
|44
|12.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|14.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 54
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|32 - 52
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Парма
|1:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|20 - 14
|23
|12.
|Комо
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|19 - 14
|28
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 26
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3