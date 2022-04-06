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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
4:3
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
1:0
31' Гол
Васкес Франко
1:1
61' Гол
Глиоцци Этторе
63' Желтая карточка
Бернабе Адриан
1:2
67' Гол
Глиоцци Этторе
72' Желтая карточка
Данило
73' Желтая карточка
Иоанну Николас
2:2
77' Гол
Бернабе Адриан
79' Желтая карточка
Кабаши Элвис
80' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
80' Желтая карточка
Виньяли Лука
3:2
81' Гол
Бернабе Адриан
4:2
85' Гол
Тутино Дженнаро
4:3
90' Пенальти
Глиоцци Этторе
90'+5
22
Турк
Мартин
39
Alessandro
Circati
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
26
Кулибали
Войо
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
27
Пандев
Горан
17
Бенедычак
Адриан
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
25
Нарди
Филиппо
20
Ла
Гумина
Антонино
27
Черри
Альберто
11
Париджини
Витторио
Парма
3-4-1-2
Комо
3-4-3

История личных встреч

Парма
Комо

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 11 0.33
Бенедычак Адриан 6 0.18
Тутино Дженнаро 5 0.15
Бернабе Адриан 5 0.15
Инглезе Роберто 3 0.09
Ман Деннис 3 0.09
Юрич Станко 3 0.09
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Данило Ларанжера 1 0.03
Alessandro Circati 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 9 (5) 0.27
Глиоцци Этторе 8 (3) 0.24
Ла Гумина Антонино 8 (1) 0.24
Габриеллони Алессандро 4 0.12
Беллемо Алессандро 4 0.12
Виньяли Лука 3 0.09
Иовин Алессио 1 0.03
Арригони Томмазо 1 0.03
Париджини Витторио 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Чичиретти Амато 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 7 2
Данило Ларанжера 9 0
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 7 0
Бернабе Адриан 6 0
Коббо Элиас 5 0
Дель Прато Энрико 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Тутино Дженнаро 4 0
Ман Деннис 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Зом Симон 4 0
Болог Ботонд 3 0
Камара Дрисса 2 0
Пандев Горан 1 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Бенедычак Адриан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Турк Мартин 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Alessandro Circati 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 8 1
Иоанну Николас 6 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Виньяли Лука 5 1
Беллемо Алессандро 6 0
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Кабаши Элвис 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Нарди Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
9%
3
12%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
6
26%
7
28%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
6
35%
4
14%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
1
6%
5
18%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
5
29%
29%
3
11%
61-75
2
12%
8
29%
76-90

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
1
5%
6
32%
1-15
4
19%
3
16%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
1
5%
2
14%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
4
29%
61-75
6
30%
2
14%
76-90

Забито

44
44
20 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 6
3
7%
9
20%
1-15
8
18%
5
11%
16-30
9
20%
5
11%
31-45
5
11%
8
18%
46-60
8
18%
7
16%
61-75
11
25%
10
23%
76-90

Пропущено

37
42
15 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 26
7
19%
6
14%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
5
14%
8
19%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
9
24%
7
17%
61-75
8
22%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Козенца - Парма 1:3 Парма - Лечче 0:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1
Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1
Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1
Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 32 16 9 7 51 - 32 57
5. Брешия Заявка 32 15 12 5 49 - 32 57
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 32 11 14 7 34 - 28 47
10. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
11. Комо Заявка 33 10 14 9 42 - 44 44
12. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
13. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
14. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 32 6 6 20 31 - 54 24
19. Кротоне Заявка 32 3 11 18 32 - 52 20
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
13. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
19. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 16 7 7 2 19 - 14 28
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Васкес Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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