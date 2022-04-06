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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
2:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Асколи
0'
14' Желтая карточка
Фаласко Никола
1:0
16' Гол
Валоти Матиа
19' Желтая карточка
Антов Валентин
2:0
28' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
57' Желтая карточка
Донати Джулио
78' Желтая карточка
Валоти Матиа
80'

Ход матча

14'
 
Фаласко Никола
16'
Валоти Матиа
1:0
19'
Антов Валентин
 
28'
Гюткьяр Кристиан
2:0
46'
Донати Джулио
Антов Валентин
 
46'
 
Сальви Алессандро
Боттегин Эрик
46'
 
Дионизи Федерико
Риччи Федерико
57'
Донати Джулио
 
58'
 
Калигара Фабрицио
Бюхель Марсель
59'
Мота Дани
Гюткьяр Кристиан
 
68'
 
Бидуи Софьян
Шарич Дарио
77'
Мачин Хосе
Д'Аллесандро Марко
 
78'
Валоти Матиа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Асколи
1.66
3.95
5.50
Все Коэффициенты
16
Ди
Грегорио
Микеле
26
Антов
Валентин
5
Кальдирола
Лука
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
79
Молина
Сальваторе
8
Барберис
Андреа
10
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
84
Чиурриа
Патрик
9
Гюткьяр
Кристиан
13
Гуарна
Энрико
6
Баскиротто
Федерико
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
54
Фаласко
Никола
7
Паганини
Лука
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
8
Риччи
Федерико
11
Илиев
Атанас
Монца
3-5-2
Асколи
5-4-1

История личных встреч

Монца
Асколи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 9 (3) 0.27
Мота Дани 8 0.24
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.21
Чиурриа Патрик 5 0.15
Колпани Андреа 5 0.15
Мачин Хосе 3 0.09
Сампиризи Марио 3 0.09
Маццители Лука 2 (1) 0.06
Д'Аллесандро Марко 2 0.06
Аугусто Карлос 2 0.06
Барберис Андреа 2 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.03
Рамирес Гастон 1 0.03
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Бетелла Давиде 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.27
Бидуи Софьян 6 0.18
Шарич Дарио 3 0.09
Коллоколо Микеле 3 0.09
Майстро Фабио 3 0.09
Баскиротто Федерико 3 0.09
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.06
Илиев Атанас 2 0.06
Боттегин Эрик 2 0.06
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Фаласко Никола 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 9 1
Валоти Матиа 8 0
Марроне Лука 6 1
Донати Джулио 5 1
Беллучи Джузеппе 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Сампиризи Марио 4 1
Аугусто Карлос 4 1
Перейра Педру II 5 0
Мачин Хосе 5 0
Д'Аллесандро Марко 3 1
Чиурриа Патрик 4 0
Мота Дани 4 0
Палетта Габриэль 3 0
Колпани Андреа 3 0
Барберис Андреа 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Барилла Антонино 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Антов Валентин 1 0
Брешанини Марко 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарич Дарио 7 1
Бюхель Марсель 8 0
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Коллоколо Микеле 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Фаббрини Диего 3 0
Цаджу Франк 3 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
28
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
7
23%
4
14%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
2
6%
5
18%
31-45
2
6%
5
18%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
13
42%
5
18%
76-90

Пропущено

13
20
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
23%
7
35%
46-60
5
38%
1
5%
61-75
2
15%
3
15%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
6
35%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
25%
5
28%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Забито

50
45
20 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
8
16%
5
11%
1-15
6
12%
9
20%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
6
12%
6
13%
46-60
8
16%
8
18%
61-75
16
32%
8
18%
76-90

Пропущено

33
38
12 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
5
15%
3
8%
1-15
2
6%
7
18%
16-30
5
15%
8
21%
31-45
7
21%
9
24%
46-60
10
30%
6
16%
61-75
4
12%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0
Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Монца 2:0 Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза 0:0 Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия 0:0 Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи 0:2 Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа 0:0 Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
10. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
11. Читтаделла 0:0 Заявка 33 11 12 10 34 - 32 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 33 10 14 9 42 - 44 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус 1:1 Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне 1:1 Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза 0:0 Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия 0:0 Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
11. Читтаделла 0:0 Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
12. Асколи 0:2 Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
13. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
14. Перуджа 0:0 Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Виченца Виртус 1:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
17. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
18. Кротоне 1:1 Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи 0:2 Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа 0:0 Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза 0:0 Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
10. Читтаделла 0:0 Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца 2:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус 1:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне 1:1 Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан из команды Монца забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Антов Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Валоти Матиа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Фаласко Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Асколи
1.66
3.95
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монца 2:0 Асколи онлайн

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Монца
Асколи

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