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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
2:0
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
14' Желтая карточка
Фаласко Никола
1:0
16' Гол
Валоти Матиа
19' Желтая карточка
Антов Валентин
2:0
28' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
57' Желтая карточка
Донати Джулио
78' Желтая карточка
Валоти Матиа
90'+3
16
Ди
Грегорио
Микеле
26
Антов
Валентин
5
Кальдирола
Лука
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
79
Молина
Сальваторе
8
Барберис
Андреа
10
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
84
Чиурриа
Патрик
9
Гюткьяр
Кристиан
13
Гуарна
Энрико
6
Баскиротто
Федерико
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
54
Фаласко
Никола
7
Паганини
Лука
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
8
Риччи
Федерико
11
Илиев
Атанас
Монца
3-5-2
Асколи
5-4-1

История личных встреч

Монца
Асколи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 9 (3) 0.27
Мота Дани 8 0.24
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.21
Чиурриа Патрик 5 0.15
Колпани Андреа 5 0.15
Мачин Хосе 3 0.09
Сампиризи Марио 3 0.09
Маццители Лука 2 (1) 0.06
Д'Аллесандро Марко 2 0.06
Аугусто Карлос 2 0.06
Барберис Андреа 2 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.03
Рамирес Гастон 1 0.03
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Бетелла Давиде 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.27
Бидуи Софьян 6 0.18
Шарич Дарио 3 0.09
Коллоколо Микеле 3 0.09
Майстро Фабио 3 0.09
Баскиротто Федерико 3 0.09
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.06
Илиев Атанас 2 0.06
Боттегин Эрик 2 0.06
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Фаласко Никола 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 9 1
Валоти Матиа 8 0
Марроне Лука 6 1
Донати Джулио 5 1
Беллучи Джузеппе 6 0
Кальдирола Лука 4 1
Сампиризи Марио 4 1
Аугусто Карлос 4 1
Перейра Педру II 5 0
Мачин Хосе 5 0
Д'Аллесандро Марко 3 1
Чиурриа Патрик 4 0
Мота Дани 4 0
Палетта Габриэль 3 0
Колпани Андреа 3 0
Барберис Андреа 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Барилла Антонино 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Антов Валентин 1 0
Брешанини Марко 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарич Дарио 7 1
Бюхель Марсель 8 0
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Коллоколо Микеле 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Фаббрини Диего 3 0
Цаджу Франк 3 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
28
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
7
21%
4
14%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
2
6%
5
18%
31-45
2
6%
5
18%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
13
39%
5
18%
76-90

Пропущено

13
22
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
7
32%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
23%
7
32%
46-60
5
38%
1
5%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
6
35%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
25%
5
28%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Забито

52
45
22 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
8
15%
5
11%
1-15
8
15%
9
20%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
6
12%
6
13%
46-60
8
15%
8
18%
61-75
16
31%
8
18%
76-90

Пропущено

33
40
12 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
5
15%
3
8%
1-15
2
6%
9
23%
16-30
5
15%
8
20%
31-45
7
21%
9
23%
46-60
10
30%
6
15%
61-75
4
12%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0
Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Монца Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
10. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
11. Читтаделла Заявка 33 11 12 10 34 - 32 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 33 10 14 9 42 - 44 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
11. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
12. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
13. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
17. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
18. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан из команды Монца забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Антов Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Валоти Матиа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Фаласко Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Монца 2:0 Асколи онлайн

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