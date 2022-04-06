Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: U-Power Stadium
14' Желтая карточкаФаласко Никола
1:0
16' ГолВалоти Матиа
19' Желтая карточкаАнтов Валентин
2:0
28' ПенальтиГюткьяр Кристиан
57' Желтая карточкаДонати Джулио
78' Желтая карточкаВалоти Матиа
Ход матча
14'
16'
1:0
19'
28'
2:0
57'
78'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 18
-
47 Владение мячом, % 53
10
Валоти
Матиа
30
Шарич
Дарио
11
Илиев
Атанас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
Монца
Асколи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|9 (3)
|0.27
|Мота Дани
|8
|0.24
|Гюткьяр Кристиан
|7 (1)
|0.21
|Чиурриа Патрик
|5
|0.15
|Колпани Андреа
|5
|0.15
|Мачин Хосе
|3
|0.09
|Сампиризи Марио
|3
|0.09
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.06
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.06
|Аугусто Карлос
|2
|0.06
|Барберис Андреа
|2
|0.06
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Рамирес Гастон
|1
|0.03
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Бетелла Давиде
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.27
|Бидуи Софьян
|6
|0.18
|Шарич Дарио
|3
|0.09
|Коллоколо Микеле
|3
|0.09
|Майстро Фабио
|3
|0.09
|Баскиротто Федерико
|3
|0.09
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.06
|Илиев Атанас
|2
|0.06
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|9
|1
|Валоти Матиа
|8
|0
|Марроне Лука
|6
|1
|Донати Джулио
|5
|1
|Беллучи Джузеппе
|6
|0
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Сампиризи Марио
|4
|1
|Аугусто Карлос
|4
|1
|Перейра Педру II
|5
|0
|Мачин Хосе
|5
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|1
|Чиурриа Патрик
|4
|0
|Мота Дани
|4
|0
|Палетта Габриэль
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Барберис Андреа
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарич Дарио
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Фаббрини Диего
|3
|0
|Цаджу Франк
|3
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
28
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
7
21%
4
14%
1-15
5
15%
3
11%
16-30
2
6%
5
18%
31-45
2
6%
5
18%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
13
39%
5
18%
76-90
Пропущено
13
22
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
7
32%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
23%
7
32%
46-60
5
38%
1
5%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
6
35%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
3
18%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
20%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
25%
5
28%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
5
25%
5
28%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Забито
52
45
22 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 22
19 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
8
15%
5
11%
1-15
8
15%
9
20%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
6
12%
6
13%
46-60
8
15%
8
18%
61-75
16
31%
8
18%
76-90
Пропущено
33
40
12 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 24
5
15%
3
8%
1-15
2
6%
9
23%
16-30
5
15%
8
20%
31-45
7
21%
9
23%
46-60
10
30%
6
15%
61-75
4
12%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0
Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Монца
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 32
|60
|4.
|Пиза
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|5.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|44 - 41
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|10.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|34 - 32
|45
|12.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|33
|10
|14
|9
|42 - 44
|44
|14.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|32 - 55
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|33 - 53
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|12.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4