Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
13' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
16' Желтая карточкаШнегг Давид
23' Желтая карточкаМаджио Кристиан
28' Желтая карточкаБроско Риккардо
1:0
29' Гол в свои воротаШнегг Давид
35' Желтая карточкаТеодорчик Лукаш
35' Желтая карточкаАвуа Теофилус
1:1
40' ГолМаррас Мануэль
44' Вторая желтая карточкаШнегг Давид
Ход матча
16'
23'
28'
29'
1:0
35'
35'
40'
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
47 Владение мячом, % 53
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
32
Могос
Василе
16
Шнегг
Давид
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шнегг ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сала МаркоЗащитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюрал ЭмреНападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
История личных встреч
Виченца Виртус
Кротоне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.18
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.12
|Проя Федерико
|4
|0.12
|Джакомелли Стефано
|2
|0.06
|Кавион Микеле
|2
|0.06
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.06
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|Дзонта Лорис
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марич Мирко
|10 (6)
|0.3
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.18
|Бенали Ахмед
|3 (1)
|0.09
|Каргбо Аугустус
|2
|0.06
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Могос Василе
|1
|0.03
|Големич Владимир
|1
|0.03
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|Борелло Джузеппе
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Донса Годфред
|1
|0.03
|Неделчару Ионуц
|1
|0.03
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Канджано Джанмарко
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|10
|1
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Броско Риккардо
|5
|0
|Крекко Лука
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|Кавион Микеле
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Маджио Кристиан
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Теодорчик Лукаш
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|9
|1
|Эстевес Науэль
|8
|0
|Джаннотти Паскуале
|5
|1
|Шнегг Давид
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|6
|0
|Молина Сальваторе
|5
|0
|Авуа Теофилус
|5
|0
|Каргбо Аугустус
|3
|1
|Големич Владимир
|4
|0
|Сала Марко
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Могос Василе
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|1
|Скиро Томас
|1
|1
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Калапай Лука
|1
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 24
3
18%
1
8%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
6
35%
3
25%
76-90
Пропущено
23
32
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
2
9%
1
3%
1-15
4
17%
6
19%
16-30
7
30%
11
34%
31-45
4
17%
2
6%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
6
26%
7
22%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
0
0%
4
21%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
7
47%
4
21%
76-90
Пропущено
30
21
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
7%
2
10%
1-15
5
17%
5
24%
16-30
10
33%
6
29%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
2
7%
2
10%
76-90
Забито
32
31
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
3
9%
5
16%
1-15
7
22%
5
16%
16-30
5
16%
1
3%
31-45
1
3%
8
26%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
13
41%
7
23%
76-90
Пропущено
53
53
30 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 29
4
8%
3
6%
1-15
9
17%
11
21%
16-30
17
32%
17
32%
31-45
11
21%
5
9%
46-60
4
8%
8
15%
61-75
8
15%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Кротоне - Перуджа 1:1 Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1
Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 32
|60
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|5.
|Брешия
|0:0 Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|0:2 Заявка
|33
|15
|7
|11
|44 - 41
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|10.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|33
|11
|12
|10
|34 - 32
|45
|12.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|33
|10
|14
|9
|42 - 44
|44
|14.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|33
|6
|7
|20
|32 - 55
|25
|19.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|33
|3
|12
|18
|33 - 53
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|12.
|Асколи
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|14.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|0:2 Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4