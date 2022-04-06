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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
1:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
13' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
16' Желтая карточка
Шнегг Давид
23' Желтая карточка
Маджио Кристиан
28' Желтая карточка
Броско Риккардо
1:0
29' Гол в свои ворота
Шнегг Давид
35' Желтая карточка
Теодорчик Лукаш
35' Желтая карточка
Авуа Теофилус
1:1
40' Гол
Маррас Мануэль
44' Вторая желтая карточка
Шнегг Давид
90' Желтая карточка
Коне Бенджамин
90'+5
22
Гранди
Маттео
35
Маджио
Кристиан
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
9
Дьяв
Давиде
11
Раноккья
Филиппо
10
Джакомелли
Стефано
91
Теодорчик
Лукаш
1
Феста
Марко
19
Канестрелли
Симоне
5
Големич
Владимир
27
Неделчару
Ионуц
32
Могос
Василе
8
Эстевес
Науэль
86
Авуа
Теофилус
16
Шнегг
Давид
17
Маррас
Мануэль
99
Марич
Мирко
74
Канджано
Джанмарко
Виченца Виртус
4-2-3-1
Кротоне
3-4-3

История личных встреч

Виченца Виртус
Кротоне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.18
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.12
Проя Федерико 4 0.12
Джакомелли Стефано 2 0.06
Кавион Микеле 2 0.06
Да Крус Алессио 2 (1) 0.06
Крекко Лука 1 0.03
Дальмонте Никола 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 10 (6) 0.3
Мулаттьери Самуэле 6 0.18
Бенали Ахмед 3 (1) 0.09
Каргбо Аугустус 2 0.06
Канестрелли Симоне 2 0.06
Маррас Мануэль 2 0.06
Могос Василе 1 0.03
Големич Владимир 1 0.03
Дзанеллато Никколо 1 0.03
Борелло Джузеппе 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Донса Годфред 1 0.03
Неделчару Ионуц 1 0.03
Куомо Джузеппе 1 0.03
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0
Канджано Джанмарко 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Меджорини Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Броско Риккардо 5 0
Крекко Лука 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Паделла Эмануэле 4 0
Кавион Микеле 4 0
Проя Федерико 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Маджио Кристиан 3 0
Пазини Никола 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Теодорчик Лукаш 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 9 1
Эстевес Науэль 8 0
Джаннотти Паскуале 5 1
Шнегг Давид 5 1
Неделчару Ионуц 6 0
Молина Сальваторе 5 0
Коне Бенджамин 5 0
Авуа Теофилус 5 0
Каргбо Аугустус 3 1
Големич Владимир 4 0
Сала Марко 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Могос Василе 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Куомо Джузеппе 1 1
Скиро Томас 1 1
Дзанеллато Никколо 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Калапай Лука 1 0
Донса Годфред 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
35%
3
21%
76-90

Пропущено

25
32
15 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
2
8%
1
3%
1-15
5
20%
6
19%
16-30
8
32%
11
34%
31-45
4
16%
2
6%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
6
24%
7
22%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
0
0%
4
21%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
7
47%
4
21%
76-90

Пропущено

30
21
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
2
7%
2
10%
1-15
5
17%
5
24%
16-30
10
33%
6
29%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
4
13%
3
14%
61-75
2
7%
2
10%
76-90

Забито

32
33
15 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
3
9%
5
15%
1-15
7
22%
6
18%
16-30
5
16%
2
6%
31-45
1
3%
8
24%
46-60
3
9%
5
15%
61-75
13
41%
7
21%
76-90

Пропущено

55
53
32 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 22
29 Не пропускали 29
4
7%
3
6%
1-15
10
18%
11
21%
16-30
18
33%
17
32%
31-45
11
20%
5
9%
46-60
4
7%
8
15%
61-75
8
15%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Кротоне - Перуджа 1:1 Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Беневенто - Кротоне 3:1
Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Монца Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
10. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
11. Читтаделла Заявка 33 11 12 10 34 - 32 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 33 10 14 9 42 - 44 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
11. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
12. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
13. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
17. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
18. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
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