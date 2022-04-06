Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Второй тайм: 84'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
26' Желтая карточкаМорео Стефано
46' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
66' Желтая карточкаКистана Андреа
83' Красная карточкаЛукка Лоренцо
Ход матча
26'
46'
66'
83'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 13
-
43 Владение мячом, % 57
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Пиза
Брешия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.18
|Торрегросса Эрнесто
|6 (2)
|0.18
|Пушкаш Георге
|4
|0.12
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.12
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.12
|Туре Идрисса
|3
|0.09
|Марсура Давиде
|2
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|8
|0.24
|Паласио Родриго
|6
|0.18
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.15
|Бизоли Димитри
|4
|0.12
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.12
|Айе Флориан
|4
|0.12
|Баич Риад
|3 (1)
|0.09
|Ягелло Филип
|3
|0.09
|Кистана Андреа
|3
|0.09
|Паяч Марко
|2 (2)
|0.06
|Лерис Мехди
|2
|0.06
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Кавион Микеле
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|10
|0
|Караччоло Антонио
|8
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|Мастину Джузеппе
|7
|0
|Беруатто Пьетро
|7
|0
|Надь Адам
|4
|1
|Херманнссон Хьёртур
|5
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Туре Идрисса
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Сьега Николас
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Коэн Йонатан
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|8
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|6
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Адорни Давиде
|3
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
24
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
5
24%
3
13%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
5
38%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
17
25
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
18%
3
12%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
5
29%
29%
6
24%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
4
24%
9
36%
76-90
Пропущено
20
19
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
25%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
3
15%
5
26%
76-90
Забито
38
49
22 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
8
21%
6
12%
1-15
4
11%
8
16%
16-30
10
26%
10
20%
31-45
7
18%
5
10%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
7
18%
13
27%
76-90
Пропущено
32
32
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
6
19%
3
9%
1-15
5
16%
7
22%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
5
16%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0
Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0
Брешия
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1
Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 32
|60
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|5.
|Брешия
|0:0 Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|0:2 Заявка
|33
|15
|7
|11
|44 - 41
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|10.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|33
|11
|12
|10
|34 - 32
|45
|12.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|33
|10
|14
|9
|42 - 44
|44
|14.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|33
|6
|7
|20
|32 - 55
|25
|19.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|33
|3
|12
|18
|33 - 53
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|12.
|Асколи
|0:2 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|14.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|18.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|0:2 Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|1:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4