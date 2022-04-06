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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
0:0
Второй тайм: 84'

Стадион:
Брешия
0'
26' Желтая карточка
Морео Стефано
46' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
66' Желтая карточка
Кистана Андреа
83' Красная карточка
Лукка Лоренцо
84'

Ход матча

26'
 
Морео Стефано
46'
 
Бертаньоли Массимо
Проя Федерико
46'
Беруатто Пьетро
 
60'
Лукка Лоренцо
Торрегросса Эрнесто
 
61'
Мастину Джузеппе
Гухер Роберт
 
66'
 
Кистана Андреа
69'
Сибилли Джузеппе
Пушкаш Георге
 
69'
Коэн Йонатан
Бенали Ахмед
 
73'
 
Ягелло Филип
Лерис Мехди
73'
 
Бьянки Флавио
Айе Флориан
76'
 
Карачич Фран
Сабелли Стефано
83'
Лукка Лоренцо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 13
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Брешия
2.48
3.08
3.21
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
5
Бенали
Ахмед
10
Торрегросса
Эрнесто
31
Пушкаш
Георге
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
23
Проя
Федерико
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
20
Айе
Флориан
Пиза
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Брешия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.18
Торрегросса Эрнесто 6 (2) 0.18
Пушкаш Георге 4 0.12
Сибилли Джузеппе 4 0.12
Коэн Йонатан 4 (1) 0.12
Туре Идрисса 3 0.09
Марсура Давиде 2 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Сьега Николас 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 8 0.24
Паласио Родриго 6 0.18
Трамони Маттео 5 (1) 0.15
Бизоли Димитри 4 0.12
Бертаньоли Массимо 4 0.12
Айе Флориан 4 0.12
Баич Риад 3 (1) 0.09
Ягелло Филип 3 0.09
Кистана Андреа 3 0.09
Паяч Марко 2 (2) 0.06
Лерис Мехди 2 0.06
Ван Де Лои Томми 2 0.06
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Кавион Микеле 1 0.03
Шпалек Николас 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 10 0
Караччоло Антонио 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Лукка Лоренцо 6 1
Мастину Джузеппе 7 0
Беруатто Пьетро 7 0
Надь Адам 4 1
Херманнссон Хьёртур 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Туре Идрисса 3 1
Леверб Максим 4 0
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Сьега Николас 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Коэн Йонатан 2 0
Берра Филиппо 1 0
Николас Андраде 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 8 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 6 0
Лерис Мехди 5 0
Адорни Давиде 3 1
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 4 0
Проя Федерико 4 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
5
24%
3
13%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
5
38%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

17
25
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
18%
3
12%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
5
29%
29%
6
24%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
4
24%
9
36%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
25%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
3
15%
5
26%
76-90

Забито

38
49
22 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
8
21%
6
12%
1-15
4
11%
8
16%
16-30
10
26%
10
20%
31-45
7
18%
5
10%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
7
18%
13
27%
76-90

Пропущено

32
32
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
6
19%
3
9%
1-15
5
16%
7
22%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
5
16%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0
Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0
Брешия
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1
Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Монца 2:0 Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза 0:0 Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия 0:0 Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи 0:2 Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа 0:0 Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
10. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
11. Читтаделла 0:0 Заявка 33 11 12 10 34 - 32 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 33 10 14 9 42 - 44 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус 1:1 Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне 1:1 Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза 0:0 Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия 0:0 Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
11. Читтаделла 0:0 Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
12. Асколи 0:2 Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
13. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
14. Перуджа 0:0 Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Виченца Виртус 1:1 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
17. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
18. Кротоне 1:1 Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи 0:2 Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа 0:0 Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза 0:0 Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
10. Читтаделла 0:0 Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца 2:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус 1:1 Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне 1:1 Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Морео Стефано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Брешия
2.48
3.08
3.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 0:0 Брешия онлайн

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