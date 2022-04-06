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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
0:0
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
26' Желтая карточка
Морео Стефано
46' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
66' Желтая карточка
Кистана Андреа
83' Красная карточка
Лукка Лоренцо
90' Желтая карточка
Карачич Фран
90'+4
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
27
Гухер
Роберт
5
Бенали
Ахмед
10
Торрегросса
Эрнесто
31
Пушкаш
Георге
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
23
Проя
Федерико
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
20
Айе
Флориан
Пиза
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Брешия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.18
Торрегросса Эрнесто 6 (2) 0.18
Пушкаш Георге 4 0.12
Сибилли Джузеппе 4 0.12
Коэн Йонатан 4 (1) 0.12
Туре Идрисса 3 0.09
Марсура Давиде 2 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Сьега Николас 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 8 0.24
Паласио Родриго 6 0.18
Трамони Маттео 5 (1) 0.15
Бизоли Димитри 4 0.12
Бертаньоли Массимо 4 0.12
Айе Флориан 4 0.12
Баич Риад 3 (1) 0.09
Ягелло Филип 3 0.09
Кистана Андреа 3 0.09
Паяч Марко 2 (2) 0.06
Лерис Мехди 2 0.06
Ван Де Лои Томми 2 0.06
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Кавион Микеле 1 0.03
Шпалек Николас 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 10 0
Лукка Лоренцо 6 2
Караччоло Антонио 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Мастину Джузеппе 7 0
Беруатто Пьетро 7 0
Надь Адам 4 1
Херманнссон Хьёртур 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Туре Идрисса 3 1
Леверб Максим 4 0
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Сьега Николас 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Коэн Йонатан 2 0
Берра Филиппо 1 0
Николас Андраде 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 8 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 6 0
Лерис Мехди 5 0
Адорни Давиде 3 1
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 4 0
Проя Федерико 4 0
Карачич Фран 2 1
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Паласио Родриго 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
5
24%
3
13%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
5
38%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

17
25
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
18%
3
12%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
5
29%
29%
6
24%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
4
24%
9
36%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
5
25%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
2
10%
5
26%
61-75
3
15%
5
26%
76-90

Забито

38
49
22 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
8
21%
6
12%
1-15
4
11%
8
16%
16-30
10
26%
10
20%
31-45
7
18%
5
10%
46-60
2
5%
7
14%
61-75
7
18%
13
27%
76-90

Пропущено

32
32
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
6
19%
3
9%
1-15
5
16%
7
22%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
5
16%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0
Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0
Брешия
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1
Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Монца Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
10. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
11. Читтаделла Заявка 33 11 12 10 34 - 32 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 33 10 14 9 42 - 44 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 33 6 7 20 32 - 55 25
19. Кротоне Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
11. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
12. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
13. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
17. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
18. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Морео Стефано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пиза 0:0 Брешия онлайн

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