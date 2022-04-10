Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
5' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
14' Желтая карточкаМенез Жереми
25' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
27' Желтая карточкаМонтальто Адриано
28' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
31' Желтая карточкаЦионек Тьяго
45' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
Ход матча
14'
31'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
50 Владение мячом, % 50
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
История личных встреч
Асколи
Реджина
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.26
|Бидуи Софьян
|6
|0.18
|Шарич Дарио
|3
|0.09
|Коллоколо Микеле
|3
|0.09
|Майстро Фабио
|3
|0.09
|Баскиротто Федерико
|3
|0.09
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.06
|Илиев Атанас
|2
|0.06
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Цаджу Франк
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|9 (4)
|0.26
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.15
|Менез Жереми
|5
|0.15
|Ривас Ригоберто
|2
|0.06
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|Белломо Никола
|1
|0.03
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.03
|Бьянки Николо
|1
|0.03
|Хетемай Перпарим
|1
|0.03
|Ломбарди Кристиано
|1
|0.03
|Тумминелло Марко
|1
|0.03
|Фолоруншо Майкл
|1 (1)
|0.03
|Лариби Карим
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарич Дарио
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Калигара Фабрицио
|7
|0
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Цаджу Франк
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|10
|1
|Кризетиг Лоренцо
|11
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|10
|0
|Бьянки Николо
|9
|0
|Менез Жереми
|6
|1
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|Белломо Никола
|5
|1
|Монтальто Адриано
|6
|0
|Лояконо Джузеппе
|5
|0
|Ставропулос Димитрис
|5
|0
|Риччи Федерико
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Амионе Бруно
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Тумминелло Марко
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
1
6%
2
15%
1-15
6
35%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
3
23%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
2
11%
6
32%
46-60
5
28%
4
21%
61-75
2
11%
1
5%
76-90
Забито
28
17
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
4
14%
2
12%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
5
18%
4
24%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
6
21%
5
29%
29%
61-75
5
18%
1
6%
76-90
Пропущено
22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
7
32%
3
15%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
7
32%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
3
14%
7
35%
76-90
Забито
45
30
23 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 14
7 Не забивали 13
5
11%
4
13%
1-15
9
20%
4
13%
16-30
9
20%
8
27%
31-45
6
13%
4
13%
46-60
8
18%
6
20%
61-75
8
18%
4
13%
76-90
Пропущено
40
39
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
3
8%
4
10%
1-15
9
23%
8
21%
16-30
8
20%
5
13%
31-45
9
23%
9
23%
46-60
6
15%
5
13%
61-75
5
13%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1
Реджина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0
Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Монца
|1:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|54 - 32
|63
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|51 - 33
|63
|4.
|Беневенто
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|56 - 30
|60
|5.
|Пиза
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|6.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|49 - 35
|54
|8.
|Асколи
|0:0 Заявка
|34
|15
|8
|11
|44 - 41
|53
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|10.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|11.
|Тернана
|1:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|49 - 52
|45
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|34
|12
|9
|13
|29 - 40
|45
|13.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|14.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|33
|5
|10
|18
|29 - 53
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|32 - 56
|25
|19.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|34
|3
|13
|18
|34 - 54
|22
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|5.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|7.
|Реджина
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|1:1 Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 17
|24
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|17.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|20 - 22
|18
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|8.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|9.
|Монца
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|10.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|11.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|1:1 Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 29
|20
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 20
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4