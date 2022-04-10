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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
2:0
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
5' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
14' Желтая карточка
Менез Жереми
25' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
27' Желтая карточка
Монтальто Адриано
28' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
31' Желтая карточка
Ционек Тьяго
45' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
52' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
1:0
55' Гол
Калигара Фабрицио
63' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
2:0
66' Гол
Бидуи Софьян
68' Желтая карточка
Бюхель Марсель
90'+4
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
32
Калигара
Фабрицио
8
Риччи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
9
Дионизи
Федерико
63
Турати
Стефано
29
Айя
Рамзи
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
98
Federico
Giraudo
90
Фолоруншо
Майкл
8
Кризетиг
Лоренцо
56
Хетемай
Перпарим
10
Белломо
Никола
30
Монтальто
Адриано
7
Менез
Жереми
Асколи
4-3-1-2
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Реджина

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:2
СB
2:2
СB
2:1
СB
0:3
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.26
Бидуи Софьян 7 0.21
Майстро Фабио 3 0.09
Шарич Дарио 3 0.09
Коллоколо Микеле 3 0.09
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.09
Баскиротто Федерико 3 0.09
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
Илиев Атанас 2 0.06
Боттегин Эрик 2 0.06
Эрамо Мирко 1 0.03
Фаласко Никола 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 9 (4) 0.26
Монтальто Адриано 5 (1) 0.15
Менез Жереми 5 0.15
Ривас Ригоберто 2 0.06
Риччи Федерико 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Фолоруншо Майкл 1 (1) 0.03
Лариби Карим 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 9 0
Шарич Дарио 7 1
Калигара Фабрицио 7 0
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Коллоколо Микеле 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Дионизи Федерико 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Цаджу Франк 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 10 1
Кризетиг Лоренцо 11 0
Ди Кьяра Джанлука 10 0
Бьянки Николо 9 0
Хетемай Перпарим 8 0
Менез Жереми 6 1
Белломо Никола 5 1
Монтальто Адриано 6 0
Лояконо Джузеппе 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Ставропулос Димитрис 5 0
Риччи Федерико 4 0
Амионе Бруно 4 0
Реджини Васко 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Federico Giraudo 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Купиш Томаш 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
1
5%
2
15%
1-15
6
32%
1
8%
16-30
4
21%
4
31%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
2
11%
7
33%
46-60
5
28%
5
24%
61-75
2
11%
1
5%
76-90

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 24
4
14%
2
12%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
5
18%
4
24%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
6
21%
5
29%
29%
61-75
5
18%
1
6%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
7
32%
3
15%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
7
32%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
3
14%
7
35%
76-90

Забито

47
30
23 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 14
7 Не забивали 14
5
11%
4
13%
1-15
9
19%
4
13%
16-30
9
19%
8
27%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
9
19%
6
20%
61-75
8
17%
4
13%
76-90

Пропущено

40
41
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
3
8%
4
10%
1-15
9
23%
8
20%
16-30
8
20%
5
12%
31-45
9
23%
10
24%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
5
13%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0
СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1
Реджина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0
Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Монца Заявка 34 18 9 7 55 - 32 63
3. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
4. Беневенто Заявка 33 17 9 7 56 - 30 60
5. Пиза 0:0 Заявка 34 16 12 6 41 - 29 60
6. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
7. Асколи Заявка 34 16 7 11 46 - 41 55
8. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
9. Перуджа 0:0 Заявка 34 11 16 7 34 - 28 49
10. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
11. Тернана Заявка 34 13 8 13 50 - 52 47
12. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
13. Реджина Заявка 34 12 8 14 29 - 42 44
14. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца Заявка 33 5 10 18 29 - 54 25
18. Виченца Виртус Заявка 34 6 7 21 32 - 56 25
19. Кротоне Заявка 34 3 12 19 34 - 55 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
5. Пиза 0:0 Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Асколи Заявка 17 7 5 5 20 - 17 26
8. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
9. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
10. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Перуджа 0:0 Заявка 17 4 8 5 15 - 14 20
15. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
16. Козенца Заявка 16 5 3 8 16 - 22 18
17. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 17 3 8 6 20 - 23 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа 0:0 Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза 0:0 Заявка 17 7 5 5 19 - 18 26
8. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
9. Монца Заявка 17 6 6 5 22 - 19 24
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
12. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
13. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
14. Реджина Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
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