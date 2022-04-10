  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Монца
0'
0:1
15' Пенальти
Валоти Матиа
41' Желтая карточка
Аугусто Карлос
45' Желтая карточка
Чиурриа Патрик
48' Желтая карточка
Барберис Андреа
51'

Ход матча

15'
0:1
Валоти Матиа
35'
Лора Гаэтан
Пальмьеро Лука
 
41'
 
Аугусто Карлос
45'
 
Чиурриа Патрик
48'
 
Барберис Андреа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 22 Владение мячом, % 78
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Монца
5.50
3.82
1.67
Все Коэффициенты
31
Матосевич
Кристьян
92
Шитум
Марио
15
Вяйсянен
Саули
55
Христов
Андреа
18
Си
Санаси
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
99
Ди
Пардо
Алессандро
34
Флоренци
Альдо
94
Льотти
Даниэле
10
Касо
Джузеппе
16
Ди
Грегорио
Микеле
31
Сампиризи
Марио
5
Кальдирола
Лука
30
Аугусто
Карлос
13
Перейра
Педру
II
84
Чиурриа
Патрик
8
Барберис
Андреа
10
Валоти
Матиа
79
Молина
Сальваторе
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
Козенца
4-2-3-1
Монца
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Монца

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
4:1
СB
0:3
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касо Джузеппе 5 0.15
Гори Габриэле 5 (1) 0.15
Миллико Винченцо 3 0.09
Кампорезе Микеле 3 0.09
Ларривей Хоакин 3 (2) 0.09
Шитум Марио 2 0.06
Карраро Марко 2 0.06
Льотти Даниэле 1 0.03
Лора Гаэтан 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Флоренци Альдо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 10 (4) 0.29
Мота Дани 8 0.24
Гюткьяр Кристиан 7 (1) 0.21
Чиурриа Патрик 5 0.15
Колпани Андреа 5 0.15
Мачин Хосе 3 0.09
Сампиризи Марио 3 0.09
Маццители Лука 2 (1) 0.06
Д'Аллесандро Марко 2 0.06
Аугусто Карлос 2 0.06
Барберис Андреа 2 0.06
Манкузо Леонардо 1 0.03
Рамирес Гастон 1 0.03
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Бетелла Давиде 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 5 1
Касо Джузеппе 6 0
Ларривей Хоакин 4 1
Риджионе Микеле 5 0
Карраро Марко 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Си Санаси 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Вяйсянен Саули 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Бултам Реда 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Вентури Майкл 3 0
Флоренци Альдо 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Вока Идриз 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Матосевич Кристьян 2 0
Валлоккия Андреа 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Лора Гаэтан 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 9 1
Валоти Матиа 8 0
Марроне Лука 6 1
Донати Джулио 5 1
Аугусто Карлос 5 1
Кальдирола Лука 4 1
Сампиризи Марио 4 1
Чиурриа Патрик 5 0
Перейра Педру II 5 0
Мачин Хосе 5 0
Д'Аллесандро Марко 3 1
Мота Дани 4 0
Палетта Габриэль 3 0
Колпани Андреа 3 0
Барберис Андреа 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Рамирес Гастон 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Антов Валентин 1 0
Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
23%
4
20%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
7
32%
4
20%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
4
18%
2
10%
76-90

Забито

13
33
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
0
0%
7
21%
1-15
2
15%
5
15%
16-30
2
15%
2
6%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
6
46%
4
12%
61-75
2
15%
13
39%
76-90

Пропущено

32
13
15 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
5
16%
1
8%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
7
22%
3
23%
46-60
2
6%
5
38%
61-75
8
25%
2
15%
76-90

Забито

27
52
9 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
3
11%
8
15%
1-15
3
11%
8
15%
16-30
3
11%
6
12%
31-45
3
11%
6
12%
46-60
10
37%
8
15%
61-75
5
19%
16
31%
76-90

Пропущено

54
33
24 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 22
10
19%
5
15%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
8
15%
5
15%
31-45
14
26%
7
21%
46-60
4
7%
10
30%
61-75
12
22%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2
Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1
Монца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3
Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Монца 1:0 Заявка 34 18 9 7 54 - 32 63
3. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
4. Беневенто Заявка 33 17 9 7 56 - 30 60
5. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
6. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
7. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
8. Асколи 0:0 Заявка 34 15 8 11 44 - 41 53
9. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
10. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
11. Тернана 1:1 Заявка 34 12 9 13 49 - 52 45
12. Реджина 0:0 Заявка 34 12 9 13 29 - 40 45
13. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
14. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца 0:1 Заявка 33 5 10 18 29 - 53 25
18. Виченца Виртус Заявка 34 6 7 21 32 - 56 25
19. Кротоне 1:1 Заявка 34 3 13 18 34 - 54 22
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 1:0 Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
5. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Реджина 0:0 Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана 1:1 Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи 0:0 Заявка 17 6 6 5 18 - 17 24
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
16. Козенца 0:1 Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
17. Кротоне 1:1 Заявка 17 3 9 5 20 - 22 18
18. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи 0:0 Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
8. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
9. Монца 1:0 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
10. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
11. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана 1:1 Заявка 17 4 8 5 24 - 29 20
14. Реджина 0:0 Заявка 17 4 7 6 12 - 20 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца 0:1 Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне 1:1 Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Барберис Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Чиурриа Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Мота Дани бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Аугусто Карлос получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Пальмьеро Лука уходит с поля. Gaetan Laura выходит вместо него
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Валоти Матиа из команды Монца забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Монца
5.50
3.82
1.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 0:1 Монца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Козенца
Монца

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 