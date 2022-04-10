Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0:1
15' ПенальтиВалоти Матиа
41' Желтая карточкаАугусто Карлос
45' Желтая карточкаЧиурриа Патрик
48' Желтая карточкаБарберис Андреа
Ход матча
15'
0:1
41'
45'
48'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
22 Владение мячом, % 78
92
Шитум
Марио
18
Си
Санаси
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Си СанасиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Лора ГаэтанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Козенца
Монца
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касо Джузеппе
|5
|0.15
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.15
|Миллико Винченцо
|3
|0.09
|Кампорезе Микеле
|3
|0.09
|Ларривей Хоакин
|3 (2)
|0.09
|Шитум Марио
|2
|0.06
|Карраро Марко
|2
|0.06
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Лора Гаэтан
|1
|0.03
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.03
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (4)
|0.29
|Мота Дани
|8
|0.24
|Гюткьяр Кристиан
|7 (1)
|0.21
|Чиурриа Патрик
|5
|0.15
|Колпани Андреа
|5
|0.15
|Мачин Хосе
|3
|0.09
|Сампиризи Марио
|3
|0.09
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.06
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.06
|Аугусто Карлос
|2
|0.06
|Барберис Андреа
|2
|0.06
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Рамирес Гастон
|1
|0.03
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Бетелла Давиде
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|5
|1
|Касо Джузеппе
|6
|0
|Ларривей Хоакин
|4
|1
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Карраро Марко
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Си Санаси
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Бултам Реда
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Вока Идриз
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Матосевич Кристьян
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Лора Гаэтан
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|9
|1
|Валоти Матиа
|8
|0
|Марроне Лука
|6
|1
|Донати Джулио
|5
|1
|Аугусто Карлос
|5
|1
|Кальдирола Лука
|4
|1
|Сампиризи Марио
|4
|1
|Чиурриа Патрик
|5
|0
|Перейра Педру II
|5
|0
|Мачин Хосе
|5
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|1
|Мота Дани
|4
|0
|Палетта Габриэль
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Барберис Андреа
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Антов Валентин
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
3
21%
3
16%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
23%
4
20%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
7
32%
4
20%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
4
18%
2
10%
76-90
Забито
13
33
4 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
0
0%
7
21%
1-15
2
15%
5
15%
16-30
2
15%
2
6%
31-45
1
8%
2
6%
46-60
6
46%
4
12%
61-75
2
15%
13
39%
76-90
Пропущено
32
13
15 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
5
16%
1
8%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
7
22%
3
23%
46-60
2
6%
5
38%
61-75
8
25%
2
15%
76-90
Забито
27
52
9 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
3
11%
8
15%
1-15
3
11%
8
15%
16-30
3
11%
6
12%
31-45
3
11%
6
12%
46-60
10
37%
8
15%
61-75
5
19%
16
31%
76-90
Пропущено
54
33
24 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 21
23 Пропускали первыми 12
28 Не пропускали 22
10
19%
5
15%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
8
15%
5
15%
31-45
14
26%
7
21%
46-60
4
7%
10
30%
61-75
12
22%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2
Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1
Монца
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3
Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Монца
|1:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|54 - 32
|63
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|51 - 33
|63
|4.
|Беневенто
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|56 - 30
|60
|5.
|Пиза
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|6.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|49 - 35
|54
|8.
|Асколи
|0:0 Заявка
|34
|15
|8
|11
|44 - 41
|53
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|10.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|11.
|Тернана
|1:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|49 - 52
|45
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|34
|12
|9
|13
|29 - 40
|45
|13.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|14.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|33
|5
|10
|18
|29 - 53
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|32 - 56
|25
|19.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|34
|3
|13
|18
|34 - 54
|22
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|5.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|7.
|Реджина
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|1:1 Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 17
|24
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|17.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|20 - 22
|18
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|8.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|9.
|Монца
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|10.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|11.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|1:1 Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 29
|20
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 20
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4