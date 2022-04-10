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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кротоне
1:2
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
1:0
6' Гол
Големич Владимир
27' Желтая карточка
Эстевес Науэль
1:1
28' Гол
Партипило Антони
51' Желтая карточка
Богдан Лука
57' Желтая карточка
Мартелла Бруно
1:2
76' Гол
Дефенди Марино
82' Желтая карточка
Големич Владимир
90' Желтая карточка
Джаннотти Паскуале
90'+5
1
Феста
Марко
19
Канестрелли
Симоне
5
Големич
Владимир
27
Неделчару
Ионуц
32
Могос
Василе
8
Эстевес
Науэль
44
Скиро
Томас
29
Сала
Марко
17
Маррас
Мануэль
99
Марич
Мирко
74
Канджано
Джанмарко
22
Крапикас
Титас
26
Богдан
Лука
15
Соренсен
Фредерик
3
Челли
Алессандро
III
7
Фурлан
Федерико
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
Кротоне
3-4-3
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Кротоне
Тернана

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:2
СB
3:0
К
1:0
СB
2:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1
СB
1:0
СCB
0:0
СCB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марич Мирко 10 (6) 0.29
Мулаттьери Самуэле 6 0.18
Бенали Ахмед 3 (1) 0.09
Каргбо Аугустус 2 0.06
Големич Владимир 2 0.06
Канестрелли Симоне 2 0.06
Маррас Мануэль 2 0.06
Могос Василе 1 0.03
Дзанеллато Никколо 1 0.03
Борелло Джузеппе 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Донса Годфред 1 0.03
Неделчару Ионуц 1 0.03
Куомо Джузеппе 1 0.03
Эстевес Науэль 0 0
Сала Марко 0 0
Вулич Милош 0 0
Скиро Томас 0 0
Ювара Муса 0 0
Канджано Джанмарко 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 12 (1) 0.35
Фалетти Сесар 8 0.24
Партипило Антони 7 0.21
Петтинари Стефано 5 0.15
Маццокки Симоне 4 0.12
Палумбо Антонио 2 0.06
Дефенди Марино 2 0.06
Мартелла Бруно 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Капоне Кристиан 1 0.03
Богдан Лука 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0

Карточки

Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 9 1
Эстевес Науэль 9 0
Джаннотти Паскуале 6 1
Шнегг Давид 5 1
Неделчару Ионуц 6 0
Молина Сальваторе 5 0
Големич Владимир 5 0
Коне Бенджамин 5 0
Авуа Теофилус 5 0
Каргбо Аугустус 3 1
Сала Марко 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Могос Василе 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Куомо Джузеппе 1 1
Скиро Томас 1 1
Дзанеллато Никколо 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Калапай Лука 1 0
Донса Годфред 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 11 0
Пройетти Маттиа 7 2
Агацци Давиде 7 1
Гирингелли Лука 6 0
Партипило Антони 6 0
Диаките Салим 4 1
Пагера Фабрицио 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Мартелла Бруно 4 0
Куцупиас Илиас 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Богдан Лука 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Фурлан Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
5
25%
8
30%
30%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
6
30%
6
22%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
4
20%
4
15%
76-90

Пропущено

23
27
14 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
2
9%
6
22%
1-15
6
26%
5
19%
16-30
6
26%
6
22%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
3
13%
4
15%
76-90

Забито

14
26
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
3
21%
6
23%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

32
22
18 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 10
1
3%
2
9%
1-15
6
19%
7
32%
16-30
11
34%
4
18%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
7
22%
5
23%
76-90

Забито

34
53
14 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 16
14 Не забивали 5
6
18%
11
21%
1-15
6
18%
7
13%
16-30
2
6%
7
13%
31-45
8
24%
9
17%
46-60
5
15%
10
19%
61-75
7
21%
9
17%
76-90

Пропущено

55
49
32 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 25
3
5%
8
16%
1-15
12
22%
12
24%
16-30
17
31%
10
20%
31-45
5
9%
4
8%
46-60
8
15%
6
12%
61-75
10
18%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кротоне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Кротоне - Перуджа 1:1 Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0
Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1
Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Монца Заявка 34 18 9 7 55 - 32 63
3. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
4. Беневенто Заявка 33 17 9 7 56 - 30 60
5. Пиза 0:0 Заявка 34 16 12 6 41 - 29 60
6. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
7. Асколи Заявка 34 16 7 11 46 - 41 55
8. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
9. Перуджа 0:0 Заявка 34 11 16 7 34 - 28 49
10. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
11. Тернана Заявка 34 13 8 13 50 - 52 47
12. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
13. Реджина Заявка 34 12 8 14 29 - 42 44
14. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца Заявка 33 5 10 18 29 - 54 25
18. Виченца Виртус Заявка 34 6 7 21 32 - 56 25
19. Кротоне Заявка 34 3 12 19 34 - 55 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
5. Пиза 0:0 Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Асколи Заявка 17 7 5 5 20 - 17 26
8. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
9. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
10. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Перуджа 0:0 Заявка 17 4 8 5 15 - 14 20
15. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
16. Козенца Заявка 16 5 3 8 16 - 22 18
17. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 17 3 8 6 20 - 23 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа 0:0 Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза 0:0 Заявка 17 7 5 5 19 - 18 26
8. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
9. Монца Заявка 17 6 6 5 22 - 19 24
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
12. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
13. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
14. Реджина Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Партипило Антони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Эстевес Науэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Големич Владимир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кротоне 1:2 Тернана онлайн

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