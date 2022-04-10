Италия: Серия B 2021-2022
1:0
6' ГолГолемич Владимир
27' Желтая карточкаЭстевес Науэль
1:1
28' ГолПартипило Антони
51' Желтая карточкаБогдан Лука
57' Желтая карточкаМартелла Бруно
1:2
76' ГолДефенди Марино
82' Желтая карточкаГолемич Владимир
90' Желтая карточкаДжаннотти Паскуале
Ход матча
6'
1:0
27'
28'
51'
57'
76'
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 13
-
57 Владение мячом, % 43
32
Могос
Василе
44
Скиро
Томас
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюрал ЭмреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Кротоне
Тернана
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марич Мирко
|10 (6)
|0.29
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.18
|Бенали Ахмед
|3 (1)
|0.09
|Каргбо Аугустус
|2
|0.06
|Големич Владимир
|2
|0.06
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Маррас Мануэль
|2
|0.06
|Могос Василе
|1
|0.03
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|Борелло Джузеппе
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Донса Годфред
|1
|0.03
|Неделчару Ионуц
|1
|0.03
|Куомо Джузеппе
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Сала Марко
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Скиро Томас
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Канджано Джанмарко
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|12 (1)
|0.35
|Фалетти Сесар
|8
|0.24
|Партипило Антони
|7
|0.21
|Петтинари Стефано
|5
|0.15
|Маццокки Симоне
|4
|0.12
|Палумбо Антонио
|2
|0.06
|Дефенди Марино
|2
|0.06
|Мартелла Бруно
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Богдан Лука
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|9
|1
|Эстевес Науэль
|9
|0
|Джаннотти Паскуале
|6
|1
|Шнегг Давид
|5
|1
|Неделчару Ионуц
|6
|0
|Молина Сальваторе
|5
|0
|Големич Владимир
|5
|0
|Коне Бенджамин
|5
|0
|Авуа Теофилус
|5
|0
|Каргбо Аугустус
|3
|1
|Сала Марко
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Могос Василе
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|1
|Скиро Томас
|1
|1
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Калапай Лука
|1
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|11
|0
|Пройетти Маттиа
|7
|2
|Агацци Давиде
|7
|1
|Гирингелли Лука
|6
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Диаките Салим
|4
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Мартелла Бруно
|4
|0
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Богдан Лука
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Фурлан Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
5
25%
8
30%
30%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
6
30%
6
22%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
4
20%
4
15%
76-90
Пропущено
23
27
14 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
2
9%
6
22%
1-15
6
26%
5
19%
16-30
6
26%
6
22%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
3
13%
4
15%
76-90
Забито
14
26
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
1
7%
3
12%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
3
21%
6
23%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Пропущено
32
22
18 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 10
1
3%
2
9%
1-15
6
19%
7
32%
16-30
11
34%
4
18%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
5
16%
1
5%
61-75
7
22%
5
23%
76-90
Забито
34
53
14 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 16
14 Не забивали 5
6
18%
11
21%
1-15
6
18%
7
13%
16-30
2
6%
7
13%
31-45
8
24%
9
17%
46-60
5
15%
10
19%
61-75
7
21%
9
17%
76-90
Пропущено
55
49
32 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 25
3
5%
8
16%
1-15
12
22%
12
24%
16-30
17
31%
10
20%
31-45
5
9%
4
8%
46-60
8
15%
6
12%
61-75
10
18%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Кротоне - Перуджа 1:1 Монца - Кротоне 1:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0
Беневенто - Кротоне 3:1 Кротоне - Алессандрия 0:0 Пиза - Кротоне 3:2 Асколи - Кротоне 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Лечче - Кротоне 3:0 Кротоне - Брешия 0:1 Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0
Тернана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1
Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Монца
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 32
|63
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|51 - 33
|63
|4.
|Беневенто
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|56 - 30
|60
|5.
|Пиза
|0:0 Заявка
|34
|16
|12
|6
|41 - 29
|60
|6.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|7.
|Асколи
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 41
|55
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|49 - 35
|54
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|34
|11
|16
|7
|34 - 28
|49
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|11.
|Тернана
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|50 - 52
|47
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|13.
|Реджина
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|29 - 42
|44
|14.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|29 - 54
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|32 - 56
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|34
|3
|12
|19
|34 - 55
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|5.
|Пиза
|0:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|7.
|Асколи
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 17
|26
|8.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|9.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 14
|20
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 22
|18
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|20 - 23
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|9.
|Монца
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|10.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|11.
|Тернана
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 29
|22
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4