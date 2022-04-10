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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Виченца Виртус
0'
23' Желтая карточка
Кало Джакомо
27'

Ход матча

23'
Кало Джакомо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 61 Владение мячом, % 39
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
16
Импрота
Риккардо
22
Гранди
Маттео
35
Маджио
Кристиан
4
Де
Майо
Себастьян
14
Паделла
Эмануэле
15
Брускаджин
Маттео
6
Дзонта
Лорис
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
11
Раноккья
Филиппо
9
Дьяв
Давиде
69
Меджорини
Риккардо
Беневенто
4-3-3
Виченца Виртус
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
Виченца Виртус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.3
Инсинье Роберто 7 (2) 0.21
Тельо Андрес 7 0.21
Форте Франческо 7 (3) 0.21
Импрота Риккардо 4 0.12
Мончини Габриэле 4 0.12
Акампора Дженнаро 2 0.06
Ионице Артур 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Вивиани Маттиа 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.18
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.12
Проя Федерико 4 0.12
Джакомелли Стефано 2 0.06
Кавион Микеле 2 0.06
Да Крус Алессио 2 (1) 0.06
Крекко Лука 1 0.03
Дальмонте Никола 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 8 1
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 3 2
Кало Джакомо 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Импрота Риккардо 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Талия Анджело 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Бикел Жаниу 7 0
Меджорини Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Броско Риккардо 5 0
Крекко Лука 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Паделла Эмануэле 4 0
Кавион Микеле 4 0
Проя Федерико 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Маджио Кристиан 3 0
Пазини Никола 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Теодорчик Лукаш 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
15
15 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
21 Не забивали 23
5
15%
0
0%
1-15
5
15%
3
20%
16-30
5
15%
2
13%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
7
21%
2
13%
61-75
6
18%
7
47%
76-90

Пропущено

17
30
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
2
12%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
6
35%
10
33%
31-45
3
18%
7
23%
46-60
2
12%
4
13%
61-75
4
24%
2
7%
76-90

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
1
5%
3
18%
1-15
7
35%
4
24%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
6
35%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
4
29%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
4
29%
8
32%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
6
24%
76-90

Забито

54
32
27 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
9 Не забивали 13
6
11%
3
9%
1-15
12
22%
7
22%
16-30
9
17%
5
16%
31-45
9
17%
1
3%
46-60
9
17%
3
9%
61-75
9
17%
13
41%
76-90

Пропущено

31
55
16 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 29
6
19%
4
7%
1-15
0
0%
10
18%
16-30
10
32%
18
33%
31-45
5
16%
11
20%
46-60
2
6%
4
7%
61-75
8
26%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2
Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1
Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
3. Монца Заявка 33 17 9 7 53 - 32 60
4. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
5. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
6. Беневенто 0:0 Заявка 33 16 10 7 55 - 30 58
7. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
8. Асколи Заявка 33 15 7 11 44 - 41 52
9. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
10. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
11. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
12. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
13. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
14. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 34 6 8 20 32 - 55 26
18. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
19. Кротоне Заявка 33 3 12 18 33 - 53 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
5. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
6. Беневенто 0:0 Заявка 17 9 5 3 35 - 16 32
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
16. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто 0:0 Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
8. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
9. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Виченца Виртус 0:0 Заявка 17 2 3 12 13 - 32 9
17. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
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Беневенто
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