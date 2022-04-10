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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
1:0
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
23' Желтая карточка
Кало Джакомо
27' Желтая карточка
Бикел Жаниу
36' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
40' Желтая карточка
Импрота Риккардо
45' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
45' Вторая желтая карточка
Меджорини Риккардо
1:0
61' Гол
Вивиани Маттиа
90'+6
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
16
Импрота
Риккардо
22
Гранди
Маттео
35
Маджио
Кристиан
4
Де
Майо
Себастьян
14
Паделла
Эмануэле
15
Брускаджин
Маттео
6
Дзонта
Лорис
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
11
Раноккья
Филиппо
9
Дьяв
Давиде
69
Меджорини
Риккардо
Беневенто
4-3-3
Виченца Виртус
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
Виченца Виртус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.3
Инсинье Роберто 7 (2) 0.21
Тельо Андрес 7 0.21
Форте Франческо 7 (3) 0.21
Импрота Риккардо 4 0.12
Мончини Габриэле 4 0.12
Акампора Дженнаро 2 0.06
Ионице Артур 2 0.06
Вивиани Маттиа 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.18
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.12
Проя Федерико 4 0.12
Джакомелли Стефано 2 0.06
Кавион Микеле 2 0.06
Да Крус Алессио 2 (1) 0.06
Крекко Лука 1 0.03
Дальмонте Никола 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 8 1
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 3 2
Кало Джакомо 5 0
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Импрота Риккардо 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Талия Анджело 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Меджорини Риккардо 7 1
Бикел Жаниу 7 0
Брускаджин Маттео 6 0
Раноккья Филиппо 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Броско Риккардо 5 0
Крекко Лука 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Паделла Эмануэле 4 0
Кавион Микеле 4 0
Проя Федерико 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Маджио Кристиан 3 0
Пазини Никола 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Теодорчик Лукаш 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
15
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
21 Не забивали 24
5
14%
0
0%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
8
23%
2
13%
61-75
6
17%
7
47%
76-90

Пропущено

17
31
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
2
12%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
6
35%
10
32%
31-45
3
18%
7
23%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
4
24%
2
6%
76-90

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
1
5%
3
18%
1-15
7
35%
4
24%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
6
35%
76-90

Пропущено

14
25
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
4
29%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
4
29%
8
32%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
6
24%
76-90

Забито

55
32
27 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
6
11%
3
9%
1-15
12
22%
7
22%
16-30
9
16%
5
16%
31-45
9
16%
1
3%
46-60
10
18%
3
9%
61-75
9
16%
13
41%
76-90

Пропущено

31
56
16 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 30
6
19%
4
7%
1-15
0
0%
10
18%
16-30
10
32%
18
32%
31-45
5
16%
11
20%
46-60
2
6%
5
9%
61-75
8
26%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2
Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1
Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Монца 1:0 Заявка 34 18 9 7 54 - 32 63
3. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
4. Беневенто Заявка 33 17 9 7 56 - 30 60
5. Пиза Заявка 33 16 11 6 41 - 29 59
6. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
7. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
8. Асколи 0:0 Заявка 34 15 8 11 44 - 41 53
9. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
10. Перуджа Заявка 33 11 15 7 34 - 28 48
11. Тернана 1:1 Заявка 34 12 9 13 49 - 52 45
12. Реджина 0:0 Заявка 34 12 9 13 29 - 40 45
13. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
14. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца 0:1 Заявка 33 5 10 18 29 - 53 25
18. Виченца Виртус Заявка 34 6 7 21 32 - 56 25
19. Кротоне 1:1 Заявка 34 3 13 18 34 - 54 22
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 1:0 Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
5. Пиза Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Реджина 0:0 Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана 1:1 Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи 0:0 Заявка 17 6 6 5 18 - 17 24
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
15. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
16. Козенца 0:1 Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
17. Кротоне 1:1 Заявка 17 3 9 5 20 - 22 18
18. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи 0:0 Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
8. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
9. Монца 1:0 Заявка 17 6 6 5 21 - 19 24
10. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
11. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана 1:1 Заявка 17 4 8 5 24 - 29 20
14. Реджина 0:0 Заявка 17 4 7 6 12 - 20 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца 0:1 Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне 1:1 Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
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