Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
23' Желтая карточкаКало Джакомо
27' Желтая карточкаБикел Жаниу
36' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
40' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
45' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
45' Вторая желтая карточкаМеджорини Риккардо
1:0
61' ГолВивиани Маттиа
Ход матча
23'
27'
36'
40'
61'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 19
-
65 Владение мячом, % 35
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фариас ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Беневенто
Виченца Виртус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.3
|Инсинье Роберто
|7 (2)
|0.21
|Тельо Андрес
|7
|0.21
|Форте Франческо
|7 (3)
|0.21
|Импрота Риккардо
|4
|0.12
|Мончини Габриэле
|4
|0.12
|Акампора Дженнаро
|2
|0.06
|Ионице Артур
|2
|0.06
|Вивиани Маттиа
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.18
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.12
|Проя Федерико
|4
|0.12
|Джакомелли Стефано
|2
|0.06
|Кавион Микеле
|2
|0.06
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.06
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|Дзонта Лорис
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|8
|1
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|3
|2
|Кало Джакомо
|5
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Импрота Риккардо
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Палеари Альберто
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|10
|1
|Меджорини Риккардо
|7
|1
|Бикел Жаниу
|7
|0
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Раноккья Филиппо
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Броско Риккардо
|5
|0
|Крекко Лука
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|Кавион Микеле
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Маджио Кристиан
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Теодорчик Лукаш
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
15
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
21 Не забивали 24
5
14%
0
0%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
8
23%
2
13%
61-75
6
17%
7
47%
76-90
Пропущено
17
31
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
2
12%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
6
35%
10
32%
31-45
3
18%
7
23%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
4
24%
2
6%
76-90
Забито
20
17
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
1
5%
3
18%
1-15
7
35%
4
24%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
15%
6
35%
76-90
Пропущено
14
25
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
4
29%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
4
29%
8
32%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
6
24%
76-90
Забито
55
32
27 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
6
11%
3
9%
1-15
12
22%
7
22%
16-30
9
16%
5
16%
31-45
9
16%
1
3%
46-60
10
18%
3
9%
61-75
9
16%
13
41%
76-90
Пропущено
31
56
16 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 22
19 Не пропускали 30
6
19%
4
7%
1-15
0
0%
10
18%
16-30
10
32%
18
32%
31-45
5
16%
11
20%
46-60
2
6%
5
9%
61-75
8
26%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2
Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1
Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Монца
|1:0 Заявка
|34
|18
|9
|7
|54 - 32
|63
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|51 - 33
|63
|4.
|Беневенто
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|56 - 30
|60
|5.
|Пиза
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|6.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|49 - 35
|54
|8.
|Асколи
|0:0 Заявка
|34
|15
|8
|11
|44 - 41
|53
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|10.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|11.
|Тернана
|1:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|49 - 52
|45
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|34
|12
|9
|13
|29 - 40
|45
|13.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|14.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|33
|5
|10
|18
|29 - 53
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|32 - 56
|25
|19.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|34
|3
|13
|18
|34 - 54
|22
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|5.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|7.
|Реджина
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|1:1 Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 17
|24
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|17.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|20 - 22
|18
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|8.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|9.
|Монца
|1:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
|10.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|11.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|1:1 Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 29
|20
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 20
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|0:1 Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|1:1 Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4