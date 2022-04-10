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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Пиза
0' 11'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Пиза
2.53
3.00
3.36
Все Коэффициенты
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
25
Санторо
Симоне
9
Де
Лука
Мануэль
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
19
Биринделли
Самуэле
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
20
Беруатто
Пьетро
17
Сибилли
Джузеппе
31
Пушкаш
Георге
Перуджа
3-4-2-1
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Перуджа
Пиза

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:1
ППД
2:1
ППД
0:1
ППД
2:2
ППД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.29
Куан Кристиан 4 0.12
Оливьери Марко 4 0.12
Матос Ридер 3 0.09
Лизи Франческо 3 0.09
Рози Алеандро 2 0.06
Буррай Сальваторе 1 0.03
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Курадо Маркос 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.18
Торрегросса Эрнесто 6 (2) 0.18
Пушкаш Георге 4 0.12
Сибилли Джузеппе 4 0.12
Коэн Йонатан 4 (1) 0.12
Туре Идрисса 3 0.09
Марсура Давиде 2 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Сьега Николас 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 12 0
Фальцерано Марчелло 9 0
Лизи Франческо 8 0
Курадо Маркос 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Рози Алеандро 6 0
Анджелла Габриэле 5 0
Матос Ридер 5 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Санторо Симоне 5 0
Оливьери Марко 4 0
Де Лука Мануэль 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Карретта Мирко 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Гион Андреа 2 0
Бегетто Андреа 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гябуаа Ману 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 10 0
Лукка Лоренцо 6 2
Караччоло Антонио 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Мастину Джузеппе 7 0
Беруатто Пьетро 7 0
Надь Адам 4 1
Херманнссон Хьёртур 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Туре Идрисса 3 1
Леверб Максим 4 0
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Сьега Николас 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Коэн Йонатан 2 0
Берра Филиппо 1 0
Николас Андраде 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
13%
3
18%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
14%
5
25%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Забито

19
21
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
1
5%
5
24%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

34
38
17 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 18
9 Не забивали 8
3
9%
8
21%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
6
18%
10
26%
31-45
6
18%
7
18%
46-60
6
18%
2
5%
61-75
5
15%
7
18%
76-90

Пропущено

28
32
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
6
21%
6
19%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
3
11%
5
16%
31-45
4
14%
5
16%
46-60
3
11%
6
19%
61-75
7
25%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1
Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0
Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 34 17 14 3 55 - 28 65
2. Монца Заявка 34 18 9 7 55 - 32 63
3. Кремонезе Заявка 34 18 9 7 51 - 33 63
4. Беневенто Заявка 33 17 9 7 56 - 30 60
5. Пиза 0:0 Заявка 34 16 12 6 41 - 29 60
6. Брешия Заявка 33 15 13 5 49 - 32 58
7. Асколи Заявка 34 16 7 11 46 - 41 55
8. Фрозиноне Заявка 34 14 12 8 49 - 35 54
9. Перуджа 0:0 Заявка 34 11 16 7 34 - 28 49
10. Читтаделла Заявка 34 12 12 10 36 - 33 48
11. Тернана Заявка 34 13 8 13 50 - 52 47
12. Парма Заявка 33 10 15 8 44 - 37 45
13. Реджина Заявка 34 12 8 14 29 - 42 44
14. Комо Заявка 34 10 14 10 43 - 46 44
15. СПАЛ 2013 Заявка 34 7 13 14 39 - 51 34
16. Алессандрия Заявка 34 7 8 19 33 - 55 29
17. Козенца Заявка 33 5 10 18 29 - 54 25
18. Виченца Виртус Заявка 34 6 7 21 32 - 56 25
19. Кротоне Заявка 34 3 12 19 34 - 55 21
20. Порденоне Заявка 34 3 8 23 24 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 17 12 3 2 33 - 13 39
2. Лечче Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
4. Беневенто Заявка 17 10 4 3 36 - 16 34
5. Пиза 0:0 Заявка 17 9 7 1 22 - 11 34
6. Фрозиноне Заявка 17 9 6 2 29 - 13 33
7. Асколи Заявка 17 7 5 5 20 - 17 26
8. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
9. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
10. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
11. Парма Заявка 17 5 8 4 23 - 17 23
12. Читтаделла Заявка 17 6 5 6 20 - 16 23
13. Комо Заявка 17 5 7 5 19 - 17 22
14. Перуджа 0:0 Заявка 17 4 8 5 15 - 14 20
15. Алессандрия Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
16. Козенца Заявка 16 5 3 8 16 - 22 18
17. Виченца Виртус Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
18. Кротоне Заявка 17 3 8 6 20 - 23 17
19. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 17 9 6 2 24 - 13 33
2. Асколи Заявка 17 9 2 6 26 - 24 29
3. Перуджа 0:0 Заявка 17 7 8 2 19 - 14 29
4. Кремонезе Заявка 17 8 3 6 22 - 17 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза 0:0 Заявка 17 7 5 5 19 - 18 26
8. Читтаделла Заявка 17 6 7 4 16 - 17 25
9. Монца Заявка 17 6 6 5 22 - 19 24
10. Комо Заявка 17 5 7 5 24 - 29 22
11. Тернана Заявка 17 5 7 5 25 - 29 22
12. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
13. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
14. Реджина Заявка 17 4 6 7 12 - 22 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 17 4 6 7 13 - 24 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 17 2 2 13 13 - 33 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 17 1 2 14 9 - 33 5
20. Кротоне Заявка 17 0 4 13 14 - 32 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Пиза
2.53
3.00
3.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 0:0 Пиза онлайн

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