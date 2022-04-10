Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
0:1
28' ГолПушкаш Георге
48' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
62' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
1:1
68' ГолРози Алеандро
88' Желтая карточкаКурадо Маркос
90' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
Ход матча
28'
68'
1:1
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 1
-
13 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 19
-
58 Владение мячом, % 42
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Перуджа
Пиза
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.29
|Куан Кристиан
|4
|0.12
|Оливьери Марко
|4
|0.12
|Матос Ридер
|3
|0.09
|Рози Алеандро
|3
|0.09
|Лизи Франческо
|3
|0.09
|Буррай Сальваторе
|1
|0.03
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Курадо Маркос
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Бегетто Андреа
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.18
|Торрегросса Эрнесто
|6 (2)
|0.18
|Пушкаш Георге
|5
|0.15
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.12
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.12
|Туре Идрисса
|3
|0.09
|Марсура Давиде
|2
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|12
|0
|Фальцерано Марчелло
|9
|0
|Лизи Франческо
|8
|0
|Курадо Маркос
|8
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Рози Алеандро
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|6
|0
|Анджелла Габриэле
|5
|0
|Матос Ридер
|5
|0
|Санторо Симоне
|5
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Де Лука Мануэль
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Карретта Мирко
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Бегетто Андреа
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гябуаа Ману
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|10
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|2
|Караччоло Антонио
|8
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Мастину Джузеппе
|7
|0
|Беруатто Пьетро
|7
|0
|Херманнссон Хьёртур
|6
|0
|Надь Адам
|4
|1
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Туре Идрисса
|3
|1
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Сьега Николас
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Коэн Йонатан
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
13%
3
17%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
13%
5
24%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Забито
19
21
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
1
5%
5
24%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Пропущено
14
12
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
4
33%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Забито
35
39
17 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 19
9 Не забивали 8
3
9%
8
21%
1-15
8
23%
5
13%
16-30
6
17%
10
26%
31-45
6
17%
7
18%
46-60
7
20%
2
5%
61-75
5
14%
7
18%
76-90
Пропущено
29
33
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
6
21%
6
18%
1-15
6
21%
5
15%
16-30
3
10%
5
15%
31-45
4
14%
5
15%
46-60
3
10%
7
21%
61-75
7
24%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1
Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1
Пиза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0
Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Монца
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 32
|63
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|51 - 33
|63
|4.
|Беневенто
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|56 - 30
|60
|5.
|Пиза
|Заявка
|34
|16
|12
|6
|42 - 30
|60
|6.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|7.
|Асколи
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 41
|55
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|49 - 35
|54
|9.
|Перуджа
|Заявка
|34
|11
|16
|7
|35 - 29
|49
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|11.
|Тернана
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|50 - 52
|47
|12.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|13.
|Реджина
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|29 - 42
|44
|14.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|29 - 54
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|32 - 56
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|34
|3
|12
|19
|34 - 55
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|36 - 16
|34
|5.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 13
|33
|7.
|Асколи
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 17
|26
|8.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|9.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Перуджа
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 15
|20
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|16.
|Козенца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 22
|18
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|20 - 23
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 17
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 19
|26
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|9.
|Монца
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|10.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|11.
|Тернана
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 29
|22
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|14.
|Реджина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 22
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 33
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4