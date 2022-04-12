0:1
21' ГолГваргис Питер
50' Желтая карточкаВалкер Кевин
1:1
64' ГолЛарссон Джейк
67' Желтая карточкаКрона Себастьян
79' Красная карточкаКрона Себастьян
2:1
80' ПенальтиХамад Илоан
3:1
91' ГолМиллескуг Ноэль
Ход матча
21'
50'
64'
1:1
67'
79'
80'
2:1
91'
3:1
24
Али
Хусейн
29
Экани
Виктор
11
Хамад
Илоан
31
Tom
Amos
11
Марич
Аднан
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамад ИлоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Malik Mokede
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
-
31 Tom AmosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
История личных встреч
Эребру
Йёнчёпинг
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3
Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1