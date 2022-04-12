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  3. Швеция: Суперэттан
Эребру
3:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
0:1
21' Гол
Гваргис Питер
50' Желтая карточка
Валкер Кевин
1:1
64' Гол
Ларссон Джейк
67' Желтая карточка
Крона Себастьян
79' Красная карточка
Крона Себастьян
2:1
80' Пенальти
Хамад Илоан
3:1
91' Гол
Миллескуг Ноэль
90'+9
20
Эскелинен
Виллиам
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
6
Хьертстранд
Бенджамин
90
Густавссон
Даниэль
8
Валкер
Кевин
29
Экани
Виктор
12
Ларссон
Джейк
11
Хамад
Илоан
7
Ясин
Ахмед
31
Tom
Amos
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
21
Родеблад
Лове
Кевин
17
Эдквист
Адриан
11
Марич
Аднан
8
Барни
Юнес
10
Бук
Робин
26
Моенза
Малкольм
25
Гваргис
Питер
24
Николич
Марко
Эребру
4-4-2
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Эребру
Йёнчёпинг

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:2
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:1
С
3:1
С
2:0
ШК
0:2

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3
Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Гваргис Питер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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