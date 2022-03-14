Турция: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
0:1
20' ГолРайт Хаджи
37' Желтая карточкаКайсара Жуниор
53' Желтая карточкаШахинер Омер Али
60' Желтая карточкаОкака Стефано
Ход матча
20'
0:1
37'
53'
60'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
64 Владение мячом, % 36
20
Пицци
Луиш
11
Шадли
Насер
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
15
Поли
Андреа
28
Ндао
Алассан
70
Адриано
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шадли НасерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
-
52 Чолак ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Erdinc Sozer
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Гюмюш СинанПолузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
Главный тренер: Шахин Нури
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|10
|0.34
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.14
|Алексич Даниел
|4 (2)
|0.14
|Гульбрандсен Фредрик
|4
|0.14
|Трезеге
|4
|0.14
|Озджан Беркай
|3
|0.1
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.07
|Текдемир Махмут
|2
|0.07
|Кайсара Жуниор
|2
|0.07
|Шадли Насер
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Джигерджи Толга
|1
|0.03
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|Чичек Атабей
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райт Хаджи
|6 (2)
|0.21
|Фреди Гомеш
|5 (2)
|0.17
|Фернандо Мартинс
|3
|0.1
|Мукайру Пол
|3
|0.1
|Синик Догукан
|2
|0.07
|Балчи Бюньямин
|2
|0.07
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Адриано Луис
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|Мехмеди Адмир
|1
|0.03
|Флоранюс Шерел
|1
|0.03
|Налдо Гомес
|1
|0.03
|Гача Хуссам
|1
|0.03
|Поли Андреа
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахинер Омер Али
|6
|1
|Дуарте Леонардо
|6
|1
|Окака Стефано
|5
|0
|Джигерджи Толга
|5
|0
|Кайсара Жуниор
|4
|0
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Текдемир Махмут
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|0
|Шадли Насер
|2
|0
|Учан Салих
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Епуряну Александр
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Трезеге
|1
|0
|Озджан Беркай
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фреди Гомеш
|7
|0
|Вурал Гюрай
|5
|1
|Налдо Гомес
|6
|0
|Амилтон Минервино
|5
|0
|Поли Андреа
|5
|0
|Сари Вейсел
|5
|0
|Боффин Рууд
|4
|0
|Кривелли Энцо
|3
|0
|Синик Догукан
|3
|0
|Адриано Луис
|2
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Мехмеди Адмир
|1
|0
|Милошевич Дени
|1
|0
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
9
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
0
0%
1
11%
1-15
6
27%
3
33%
16-30
2
9%
3
33%
31-45
3
14%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
36%
0
0%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
3
20%
5
23%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
20%
8
36%
76-90
Забито
18
20
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
8
44%
7
35%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
1
6%
6
30%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
5
33%
5
36%
76-90
Забито
40
29
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
2
5%
1
3%
1-15
8
20%
6
21%
16-30
10
25%
10
34%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
5
13%
1
3%
61-75
9
23%
6
21%
76-90
Пропущено
30
36
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
6
20%
6
17%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
8
27%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Бодрумспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Алтай 0:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 2:1 Умраньеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Антальяспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Сивасспор 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 0:0 Малатьяспор - Антальяспор 1:2
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|29
|21
|7
|1
|56 - 23
|70
|2.
|Коньяспор
|29
|16
|7
|6
|47 - 31
|55
|3.
|Фенербахче
|29
|14
|8
|7
|48 - 34
|50
|4.
|Истанбул Башакшехир
|29
|14
|5
|10
|41 - 29
|47
|5.
|Аланьяспор
|29
|13
|7
|9
|53 - 47
|46
|6.
|Хатайспор
|29
|14
|4
|11
|47 - 45
|46
|7.
|Адана Демирспор
|29
|12
|9
|8
|44 - 31
|45
|8.
|Бешикташ
|28
|12
|9
|7
|42 - 36
|45
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|29
|11
|7
|11
|33 - 43
|40
|10.
|Кайсериспор
|29
|10
|8
|11
|43 - 45
|38
|11.
|Газиантеп
|0:0
|29
|10
|8
|11
|36 - 39
|38
|12.
|Антальяспор
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|13.
|Сивасспор
|29
|9
|10
|10
|38 - 37
|37
|14.
|Касымпаша
|29
|9
|8
|12
|43 - 43
|35
|15.
|Галатасарай
|28
|9
|8
|11
|37 - 41
|35
|16.
|Гиресунспор
|28
|9
|5
|14
|29 - 32
|32
|17.
|Алтай
|29
|8
|5
|16
|30 - 41
|29
|18.
|Гёзтепе
|29
|7
|6
|16
|36 - 48
|27
|19.
|Ризеспор
|29
|6
|5
|18
|26 - 53
|23
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|30
|5
|6
|19
|23 - 49
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|11
|4
|0
|29 - 12
|37
|2.
|Коньяспор
|15
|10
|4
|1
|25 - 11
|34
|3.
|Газиантеп
|0:0
|15
|9
|5
|1
|28 - 14
|32
|4.
|Бешикташ
|14
|9
|3
|2
|25 - 16
|30
|5.
|Кайсериспор
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|6.
|Хатайспор
|14
|9
|2
|3
|30 - 17
|29
|7.
|Истанбул Башакшехир
|15
|9
|1
|5
|23 - 14
|28
|8.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|24 - 14
|25
|9.
|Антальяспор
|14
|7
|4
|3
|21 - 13
|25
|10.
|Адана Демирспор
|14
|6
|5
|3
|21 - 10
|23
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|12.
|Аланьяспор
|15
|6
|4
|5
|31 - 26
|22
|13.
|Касымпаша
|15
|6
|4
|5
|26 - 21
|22
|14.
|Галатасарай
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|15.
|Ризеспор
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|16.
|Сивасспор
|14
|4
|8
|2
|22 - 14
|20
|17.
|Гиресунспор
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|18.
|Алтай
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|19.
|Гёзтепе
|15
|4
|2
|9
|16 - 21
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|14
|10
|3
|1
|27 - 11
|33
|2.
|Фенербахче
|15
|7
|4
|4
|24 - 20
|25
|3.
|Аланьяспор
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|4.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|5.
|Коньяспор
|14
|6
|3
|5
|22 - 20
|21
|6.
|Истанбул Башакшехир
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|7.
|Сивасспор
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|8.
|Хатайспор
|15
|5
|2
|8
|17 - 28
|17
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|5
|2
|8
|15 - 30
|17
|10.
|Гиресунспор
|14
|4
|3
|7
|13 - 15
|15
|11.
|Бешикташ
|14
|3
|6
|5
|17 - 20
|15
|12.
|Галатасарай
|14
|3
|5
|6
|17 - 24
|14
|13.
|Касымпаша
|14
|3
|4
|7
|17 - 22
|13
|14.
|Гёзтепе
|14
|3
|4
|7
|20 - 27
|13
|15.
|Антальяспор
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|16.
|Алтай
|15
|3
|3
|9
|15 - 23
|12
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|2
|3
|11
|6 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|14
|1
|5
|8
|17 - 31
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|20.
|Ризеспор
|14
|0
|3
|11
|8 - 33
|3