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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Истанбул Башакшехир
0:1
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
0:1
20' Гол
Райт Хаджи
37' Желтая карточка
Кайсара Жуниор
53' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
60' Желтая карточка
Окака Стефано
90'+6
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
4
Ravil
Tagir
3
Калдырым
Хасан
Али
28
Джигерджи
Толга
14
Гюрлер
Сердар
8
Алексич
Даниел
20
Пицци
Луиш
42
Шахинер
Омер
Али
11
Шадли
Насер
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
11
Вурал
Гюрай
15
Поли
Андреа
20
Фернандо
Мартинс
28
Ндао
Алассан
9
Райт
Хаджи
7
Синик
Догукан
70
Адриано
Луис
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
4:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 10 0.34
Вишча Эдин 4 (1) 0.14
Алексич Даниел 4 (2) 0.14
Гульбрандсен Фредрик 4 0.14
Трезеге 4 0.14
Озджан Беркай 3 0.1
Тюрюдж Дениз 2 0.07
Текдемир Махмут 2 0.07
Кайсара Жуниор 2 0.07
Шадли Насер 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Джигерджи Толга 1 0.03
Калдырым Хасан Али 0 0
Шахинер Омер Али 0 0
Чичек Атабей 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райт Хаджи 6 (2) 0.21
Фреди Гомеш 5 (2) 0.17
Фернандо Мартинс 3 0.1
Мукайру Пол 3 0.1
Синик Догукан 2 0.07
Балчи Бюньямин 2 0.07
Вурал Гюрай 1 0.03
Адриано Луис 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Кудряшов Фёдор 1 0.03
Мехмеди Адмир 1 0.03
Флоранюс Шерел 1 0.03
Налдо Гомес 1 0.03
Гача Хуссам 1 0.03
Поли Андреа 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 6 1
Дуарте Леонардо 6 1
Окака Стефано 5 0
Джигерджи Толга 5 0
Кайсара Жуниор 4 0
Тюрюдж Дениз 4 0
Текдемир Махмут 3 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Ндайишимийе Юссуф 3 0
Шадли Насер 2 0
Учан Салих 2 0
Понк Карлуш 2 0
Лима Лукас 2 0
Епуряну Александр 1 0
Алексич Даниел 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Вишча Эдин 1 0
Трезеге 1 0
Озджан Беркай 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фреди Гомеш 7 0
Вурал Гюрай 5 1
Налдо Гомес 6 0
Амилтон Минервино 5 0
Поли Андреа 5 0
Сари Вейсел 5 0
Боффин Рууд 4 0
Кривелли Энцо 3 0
Синик Догукан 3 0
Адриано Луис 2 0
Озмерт Хакан 2 0
Райт Хаджи 2 0
Гача Хуссам 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Альбайрак Эрен 1 0
Мехмеди Адмир 1 0
Милошевич Дени 1 0
Фернандо Мартинс 1 0
Зехир Эрсин 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
9
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
0
0%
1
11%
1-15
6
27%
3
33%
16-30
2
9%
3
33%
31-45
3
14%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
36%
0
0%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
3
20%
5
23%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
20%
8
36%
76-90

Забито

18
20
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
8
44%
7
35%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
5
33%
5
36%
76-90

Забито

40
29
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
2
5%
1
3%
1-15
8
20%
6
21%
16-30
10
25%
10
34%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
5
13%
1
3%
61-75
9
23%
6
21%
76-90

Пропущено

30
36
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
6
20%
6
17%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
8
27%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Бодрумспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Алтай 0:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 2:1 Умраньеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3
Антальяспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Сивасспор 1:0 Трабзонспор - Антальяспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 0:0 Малатьяспор - Антальяспор 1:2
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 29 21 7 1 56 - 23 70
2. Коньяспор 29 16 7 6 47 - 31 55
3. Фенербахче 29 14 8 7 48 - 34 50
4. Истанбул Башакшехир 29 14 5 10 41 - 29 47
5. Аланьяспор 29 13 7 9 53 - 47 46
6. Хатайспор 29 14 4 11 47 - 45 46
7. Адана Демирспор 29 12 9 8 44 - 31 45
8. Бешикташ 28 12 9 7 42 - 36 45
9. Фатих Карагюмрюк 29 11 7 11 33 - 43 40
10. Кайсериспор 29 10 8 11 43 - 45 38
11. Газиантеп 0:0 29 10 8 11 36 - 39 38
12. Антальяспор 29 10 8 11 30 - 35 38
13. Сивасспор 29 9 10 10 38 - 37 37
14. Касымпаша 29 9 8 12 43 - 43 35
15. Галатасарай 28 9 8 11 37 - 41 35
16. Гиресунспор 28 9 5 14 29 - 32 32
17. Алтай 29 8 5 16 30 - 41 29
18. Гёзтепе 29 7 6 16 36 - 48 27
19. Ризеспор 29 6 5 18 26 - 53 23
20. Малатьяспор 0:0 30 5 6 19 23 - 49 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 11 4 0 29 - 12 37
2. Коньяспор 15 10 4 1 25 - 11 34
3. Газиантеп 0:0 15 9 5 1 28 - 14 32
4. Бешикташ 14 9 3 2 25 - 16 30
5. Кайсериспор 15 9 3 3 26 - 14 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 15 9 1 5 23 - 14 28
8. Фенербахче 14 7 4 3 24 - 14 25
9. Антальяспор 14 7 4 3 21 - 13 25
10. Адана Демирспор 14 6 5 3 21 - 10 23
11. Фатих Карагюмрюк 14 6 5 3 18 - 13 23
12. Аланьяспор 15 6 4 5 31 - 26 22
13. Касымпаша 15 6 4 5 26 - 21 22
14. Галатасарай 14 6 3 5 20 - 17 21
15. Ризеспор 15 6 2 7 18 - 20 20
16. Сивасспор 14 4 8 2 22 - 14 20
17. Гиресунспор 14 5 2 7 16 - 17 17
18. Алтай 14 5 2 7 15 - 18 17
19. Гёзтепе 15 4 2 9 16 - 21 14
20. Малатьяспор 0:0 14 3 3 8 17 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 14 10 3 1 27 - 11 33
2. Фенербахче 15 7 4 4 24 - 20 25
3. Аланьяспор 14 7 3 4 22 - 21 24
4. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
5. Коньяспор 14 6 3 5 22 - 20 21
6. Истанбул Башакшехир 14 5 4 5 18 - 15 19
7. Сивасспор 15 5 2 8 16 - 23 17
8. Хатайспор 15 5 2 8 17 - 28 17
9. Фатих Карагюмрюк 15 5 2 8 15 - 30 17
10. Гиресунспор 14 4 3 7 13 - 15 15
11. Бешикташ 14 3 6 5 17 - 20 15
12. Галатасарай 14 3 5 6 17 - 24 14
13. Касымпаша 14 3 4 7 17 - 22 13
14. Гёзтепе 14 3 4 7 20 - 27 13
15. Антальяспор 15 3 4 8 9 - 22 13
16. Алтай 15 3 3 9 15 - 23 12
17. Малатьяспор 0:0 16 2 3 11 6 - 20 9
18. Кайсериспор 14 1 5 8 17 - 31 8
19. Газиантеп 0:0 14 1 3 10 8 - 25 6
20. Ризеспор 14 0 3 11 8 - 33 3
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