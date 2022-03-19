Швеция: Кубок 2021-2022
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Теле2 Арена
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
51 Владение мячом, % 49
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Jusef Erabi
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Хаммарбю
Эльфсборг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|4 (2)
|0.67
|Лахдо Майкель
|3 (1)
|0.5
|Мадьяр Ричард
|2
|0.33
|Боянич Дарьян
|2
|0.33
|Бесара Нахир
|1
|0.17
|Андерсен Йеппе
|1
|0.17
|Родич Владимир
|1
|0.17
|Bjoern Paulsen
|1
|0.17
|Нильссон Джоэл
|1
|0.17
|Людвигсон Густав
|1
|0.17
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|5
|0.83
|Ларссон Йохан
|2
|0.33
|Фрик Пер
|2
|0.33
|Альм Расмус
|2
|0.33
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.33
|Бернхардссон Александер
|2
|0.33
|Рёмер Андре
|1
|0.17
|Оккельс Йеппе
|1
|0.17
|Oscar Aga
|1
|0.17
|Лагербильке Густав
|1
|0.17
|Касем Ахмед
|1
|0.17
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бесара Нахир
|2
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Мадьяр Ричард
|1
|0
|Боянич Дарьян
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрик Пер
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
3
38%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
17
20
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
6%
5
25%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
29%
29%
1
5%
31-45
4
24%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
4
24%
6
30%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1
Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8
Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1