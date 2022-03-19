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Швеция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Хаммарбю
1:0
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
26' Желтая карточка
Фрик Пер
1:0
27' Гол
Бесара Нахир
31' Желтая карточка
Сандберг Симон
90' Желтая карточка
Фенгер Мадс
90'+8
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
4
Хенрикссон
Густав
29
Занден
Оливер
28
Седерберг
Ноа
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
7
Ондрейка
Якоб
Хаммарбю
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Эльфсборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
100%
5 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

А
2:2
А
0:2
А
2:2
А
2:2
А
5:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
К
2:1
А
2:1
А
3:0
А
2:4
А
4:1
А
0:0
А
1:1
К
3:0
ШК
3:1
А
2:3
А
1:1
А
1:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 4 (2) 0.67
Лахдо Майкель 3 (1) 0.5
Бесара Нахир 2 0.33
Мадьяр Ричард 2 0.33
Боянич Дарьян 2 0.33
Андерсен Йеппе 1 0.17
Родич Владимир 1 0.17
Bjoern Paulsen 1 0.17
Нильссон Джоэл 1 0.17
Людвигсон Густав 1 0.17
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 5 0.83
Ларссон Йохан 2 0.33
Фрик Пер 2 0.33
Альм Расмус 2 0.33
Гудьонсен Свейнн 2 0.33
Бернхардссон Александер 2 0.33
Рёмер Андре 1 0.17
Оккельс Йеппе 1 0.17
Oscar Aga 1 0.17
Лагербильке Густав 1 0.17
Касем Ахмед 1 0.17

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесара Нахир 2 0
Андерсен Йеппе 2 0
Сандберг Симон 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Мадьяр Ричард 1 0
Боянич Дарьян 1 0
Джазе Моханад 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Alper Demirol 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрик Пер 2 0
Седерберг Ноа 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
6%
5
25%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
4
22%
3
15%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
4
22%
6
30%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1
Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8
Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1
1/4 финала
3 Хаммарбю
2 Норрчёпинг
1 Эльфсборг
0 Гётеборг
0 Кальмар
2 Юргорден
3 Мальмё
2 АИК
1/2 финала
1 Хаммарбю
0 Эльфсборг
0 Юргорден
0 Мальмё
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Сандберг Симон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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