Аргентина: Лига професиональ 2022
4:0
Второй тайм: 60'
1:0
12' ГолКолидио Факундо
32' Желтая карточкаNicolas Morgantini
2:0
33' ПенальтиМаньин Пабло
3:0
35' ГолLucas Blondel
55' Желтая карточкаKevin Andrade
4:0
58' ГолМаньин Пабло
Ход матча
12'
33'
2:0
35'
3:0
55'
58'
4:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маньин Пабло
|2 (1)
|0.29
|Lucas Blondel
|2
|0.29
|Кастро Алексис
|1
|0.14
|Колидио Факундо
|1
|0.14
|Mateo Retegui
|1
|0.14
|Ijiel Protti
|1
|0.14
|Sebastian Prieto
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергессио Гонсало
|2 (1)
|0.29
|Ivan Gomez
|2
|0.29
|Кантерос Гектор
|1
|0.14
|Rodrigo Contreras
|1
|0.14
|Ignacio Schor
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Sebastian Prediger II
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Nicolas Demartini
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергессио Гонсало
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|2
|0
|Nicolas Morgantini
|2
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|2
|0
|Бертоло Николас
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Kevin Andrade
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2
Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0
Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Унион Санта-Фе
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|3.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Сармиенто
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|0:4
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Тигре
|4:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|0:4
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|4:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Ланус
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Барракас Централь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:4
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0