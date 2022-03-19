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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Тигре
4:0
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
12' Гол
Колидио Факундо
32' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
2:0
33' Пенальти
Маньин Пабло
3:0
35' Гол
Lucas Blondel
55' Желтая карточка
Kevin Andrade
4:0
57' Гол
Маньин Пабло
73' Желтая карточка
Brian Abel Luciatti
90'+1
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
2
Oscar
Salomon
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
27
Cristian
Zabala
11
Колидио
Факундо
7
Маньин
Пабло
1
Де
Оливера
Хорхе
13
Nicolas
Morgantini
2
Kevin
Andrade
30
Facundo
Cardozo
3
Juan
Infante
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
33
Nicolas
Delgadillo
Godoy
10
Franco
Baldassarra
26
Ignacio
Schor
9
Бергессио
Гонсало
Тигре
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маньин Пабло 3 (1) 0.43
Lucas Blondel 2 0.29
Кастро Алексис 1 0.14
Колидио Факундо 1 0.14
Mateo Retegui 1 0.14
Ijiel Protti 1 0.14
Sebastian Prieto 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергессио Гонсало 2 (1) 0.29
Ivan Gomez 2 0.29
Кантерос Гектор 1 0.14
Rodrigo Contreras 1 0.14
Ignacio Schor 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Prieto 2 0
Sebastian Prediger II 2 0
Cristian Zabala 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Nicolas Demartini 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергессио Гонсало 2 0
Horacio Tijanovich 2 0
Nicolas Morgantini 2 0
Haibrany Ruiz Diaz 2 0
Kevin Andrade 2 0
Бертоло Николас 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
56%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2
Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0
Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
2. Унион Санта-Фе 6 4 1 1 6 - 3 13
3. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Расинг Авельянеда 6 3 3 0 12 - 4 12
5. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Банфилд 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
3. Колон 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Ланус 6 1 3 2 6 - 6 6
12. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Сан-Лоренсо 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 3 1 2 0 3 - 1 5
10. Индепендьенте Авельянеда 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Lucas Blondel бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Маньин Пабло из команды Тигре забивает с точки!
  • Желтая карточка
    32'
    Николас Моргантини получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Колидио Факундо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тигре 4:0 Атлетико Платенсе онлайн

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