0:0
Первый тайм: 33'
7' Желтая карточкаХади Сафаа
Ход матча
7'
Статистика матча
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0 Удары по воротам 2
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0 Удары в створ 3
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0 Угловые 1
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0 Офсайды 0
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8 Нарушения правил 2
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29 Владение мячом, % 71
20
Ali
Kadhim
55
Хади
Сафаа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
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20 Ali KadhimЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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55 Хади СафааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
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31 Saif Kareem
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Главный тренер: Hakeem Shaker
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
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18 Мари ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
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Главный тренер: Pericles Chamusca
Результаты последних матчей
Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Минаа 2:1 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1
Аль-Кува Аль-Джавия - Невроз 2:0 Нафт Майсан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Samarra 2:0 Al-Qasim - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Синаа 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 2:2 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 2:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Нафт 0:1 Захо - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Джунуб 2:1 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:0 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 3:0 Аль-Наджаф - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шорта III - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Джазира 3:0 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Таи - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 0:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Батин 4:0 Аль-Файха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дхамк 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:2 Аль-Батин - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3