  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК: Группа B
Аль-Кува Аль-Джавия
0:0
Первый тайм: 33'
Аль-Шабаб Эр-Рияд
0'
7' Желтая карточка
Хади Сафаа
33'

Ход матча

7'
Хади Сафаа
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 29 Владение мячом, % 71
95
Мохаммад
Салех
22
Аль-Эзиредж
Мустафа
Мохаммед
20
Ali
Kadhim
3
Wilson
Akakpo
17
Миллер
Родерик
15
Исмаил
Дургам
14
Hussain
Jabar
55
Хади
Сафаа
25
Али
Аббуд
Мохаммед
7
Shareef
Abdulkadhim
8
Байеш
Ибрагим
22
Аль-Карни
Фаваз
27
Fawaz
Al
Sagourq
5
Аль-Тамбакти
Хассан
20
Шарахили
Ахмед
17
Abdullah
Al
Shamekh
14
Аль-Абид
Наваф
81
Н'Диайе
Альфред
7
Аль-Аммар
Турки
10
Банега
Эвер
29
Аль-Джавей
Абдулла
18
Мари
Джон
Аль-Кува Аль-Джавия
5-4-1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Аль-Кува Аль-Джавия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Аль-Джазира - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Минаа 2:1 Аль-Карх - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1
Аль-Кува Аль-Джавия - Невроз 2:0 Нафт Майсан - Аль-Кува Аль-Джавия 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Samarra 2:0 Al-Qasim - Аль-Кува Аль-Джавия 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Синаа 1:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Завраа 2:2 Нафт Аль-Васат - Аль-Кува Аль-Джавия 2:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Нафт 0:1 Захо - Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Нафт Аль-Джунуб 2:1 Эрбил - Аль-Кува Аль-Джавия 0:1 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Караба 2:0 Аль-Талаба - Аль-Кува Аль-Джавия 3:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Дивания 3:0 Аль-Наджаф - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шорта III - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Джазира 3:0 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Таи - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад II 0:2
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Батин 4:0 Аль-Файха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 5:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дхамк 2:1 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Абха 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Фейсали Амман - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Таи 3:0 Аль-Иттихад II - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:2 Аль-Батин - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Миллер Родерик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Хади Сафаа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аль-Кува Аль-Джавия 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Шабаб Эр-Рияд

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 