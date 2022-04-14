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  3. Лига чемпионов АФК: Группа D
Аль-Духайл
3:2
Конец матча
Пахтакор
0'
0:1
44' Гол
Саркич Оливер
53' Желтая карточка
Хамробеков Одилжон
1:1
66' Гол
Эдмилсон Жуниор
1:2
69' Гол
Сабирходжаев Сардор
2:2
71' Гол
Эдмилсон Жуниор
3:2
84' Гол
Эдмилсон Жуниор
87' Желтая карточка
Мадибо Ассим
88' Желтая карточка
Якубов Жасур
90'+4
21
Закария
Салах
3
Ала
Эддин
Мохаммед
5
Аль-Рави
Бассам
4
Алдервейрельд
Тоби
18
Аль-Браке
Султан
27
Абдулсалам
Абдулла
II
23
Мадибо
Ассим
12
Будьяф
Карим
11
Али
Альмоэз
14
Олунга
Майкл
10
Эдмилсон
Жуниор
33
Суюнов
Элдорбек
3
Алиджанов
Хожиакбар
5
Oleksiy
Larin
23
Азамов
Шерзод
34
Сайфиев
Фаррух
7
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
11
Рашидов
Сардор
10
Черан
Драган
18
Эркинов
Хожимат
14
Саркич
Оливер
Аль-Духайл
4-3-3
Пахтакор
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Аль-Духайл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сепахан - Аль-Духайл 0:1 Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Духайл - Аль Ахли (ОАЭ) 0:0 Аль-Духайл - Умм-Салаль 6:1
Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 СК Катар - Аль-Духайл 0:5 Аль-Духайл - Аль-Шамаль 4:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Духайл - Аль-Вакра 0:4 Аль-Сайлия - Аль-Духайл 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Духайл 2:4 Аль-Духайл - Аль-Араби 2:0 Аль-Духайл - Аль-Хор 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Духайл 0:6 Умм-Салаль - Аль-Духайл 2:1 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Духайл - СК Катар 2:1 Аль-Шамаль - Аль-Духайл 0:1 Аль-Вакра - Аль-Духайл 4:1 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0
Пахтакор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сепахан 1:3 Пахтакор - Навбахор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 1:1
Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:0 Динамо Самарканд - Пахтакор 0:2 Уфа - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:2 Бунёдкор - Пахтакор 3:2 Локомотив Ташкент - Пахтакор 0:3 Пахтакор - Сурхан Термез 5:0 Согдиана - Пахтакор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Кызылкум 4:2 Коканд - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Турон 3:1 Андижан - Пахтакор 1:0 Пахтакор - Навбахор 0:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 0:3 Пахтакор - АГМК 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Саркич Оливер бьет в цель!
  • 43'
    Черан Драган уходит с поля. Алибаев Икрам выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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