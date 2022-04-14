3:2
Конец матча
0:1
44' ГолСаркич Оливер
53' Желтая карточкаХамробеков Одилжон
1:1
66' ГолЭдмилсон Жуниор
1:2
69' ГолСабирходжаев Сардор
2:2
71' ГолЭдмилсон Жуниор
3:2
84' ГолЭдмилсон Жуниор
87' Желтая карточкаМадибо Ассим
88' Желтая карточкаЯкубов Жасур
Ход матча
44'
0:1
66'
69'
71'
84'
87'
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
62 Владение мячом, % 38
23
Мадибо
Ассим
12
Будьяф
Карим
11
Али
Альмоэз
14
Олунга
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
-
11 Али АльмоэзНападающий
-
14 Олунга МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эллеси ШехабВратарь
- Защитник
-
20 Афиф АлиЗащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Якубов ЖасурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Slavche Vojneski
Результаты последних матчей
Аль-Духайл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сепахан - Аль-Духайл 0:1 Аль-Духайл - Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Духайл - Аль Ахли (ОАЭ) 0:0 Аль-Духайл - Умм-Салаль 6:1
Аль-Садд - Аль-Духайл 1:1 СК Катар - Аль-Духайл 0:5 Аль-Духайл - Аль-Шамаль 4:1 Аль-Райян - Аль-Духайл 0:4 Аль-Духайл - Аль-Вакра 0:4 Аль-Сайлия - Аль-Духайл 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Духайл 2:4 Аль-Духайл - Аль-Араби 2:0 Аль-Духайл - Аль-Хор 1:1 Аль Ахли (ОАЭ) - Аль-Духайл 0:6 Умм-Салаль - Аль-Духайл 2:1 Аль-Духайл - Аль-Садд 3:3 Аль-Духайл - СК Катар 2:1 Аль-Шамаль - Аль-Духайл 0:1 Аль-Вакра - Аль-Духайл 4:1 Аль-Духайл - Аль-Райян 3:0
Пахтакор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Тавун Бурайда - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сепахан 1:3 Пахтакор - Навбахор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 1:1
Пахтакор - Нефтчи Фергана 1:0 Динамо Самарканд - Пахтакор 0:2 Уфа - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Насаф 1:2 Бунёдкор - Пахтакор 3:2 Локомотив Ташкент - Пахтакор 0:3 Пахтакор - Сурхан Термез 5:0 Согдиана - Пахтакор 1:0 Олимпик II - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Кызылкум 4:2 Коканд - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Турон 3:1 Андижан - Пахтакор 1:0 Пахтакор - Навбахор 0:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 0:3 Пахтакор - АГМК 1:0