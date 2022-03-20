Швеция: Кубок 2021-2022
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Теле2 Арена
17' Желтая карточкаРакип Эрдаль
28' Желтая карточкаКристиансен Андерс
0:1
33' ГолТелин Исаак
Ход матча
17'
33'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
55 Владение мячом, % 45
18
Хиен
Исак
10
Асоро
Йоэль
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
История личных встреч
Юргорден
Мальмё
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
29 матчей
37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юханссон Петр
|2
|0.33
|Адеми Альбион
|2
|0.33
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.33
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.33
|Радетинац Харис
|1
|0.17
|Шуллер Расмус
|1
|0.17
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирманчевич Велько
|7 (1)
|1.17
|Абубакари Малик
|3
|0.5
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.5
|Кристиансен Андерс
|2
|0.33
|Бергет Йо Инге
|1
|0.17
|Мойсандер Никлас
|1
|0.17
|Ларссон Эрик
|1
|0.17
|Налич Ади
|1
|0.17
|Нанаси Себастьян
|1
|0.17
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Халуш Матей
|2
|0
|Налич Ади
|0
|1
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
15
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
13%
3
20%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
20
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
4
40%
3
15%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
1
10%
4
20%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0
Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1
Мальмё
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5
Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3