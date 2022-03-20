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Швеция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Юргорден
0:1
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
17' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
28' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
0:1
33' Гол
Телин Исаак
53' Желтая карточка
Банда Эммануэль
84' Желтая карточка
Пенья Серхио
84' Желтая карточка
Финнделл Хампус
90'+5
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
7
Эрикссон
Магнус
6
Шуллер
Расмус
13
Финнделл
Хампус
9
Радетинац
Харис
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
37
Нанаси
Себастьян
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
Юргорден
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Мальмё

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

29 матчей

37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юханссон Петр 2 0.33
Адеми Альбион 2 0.33
Эдвардсен Виктор 2 0.33
Экдаль Хьяльмар 2 0.33
Радетинац Харис 1 0.17
Шуллер Расмус 1 0.17
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 7 (1) 1.17
Абубакари Малик 3 0.5
Чолак Антонио-Мирко 3 0.5
Кристиансен Андерс 2 0.33
Бергет Йо Инге 1 0.17
Мойсандер Никлас 1 0.17
Ларссон Эрик 1 0.17
Телин Исаак 1 0.17
Налич Ади 1 0.17
Нанаси Себастьян 1 0.17
Рикс Сёрен 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардсен Виктор 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Юханссон Петр 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 3 0
Халуш Матей 2 0
Налич Ади 0 1
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
15
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
13%
3
20%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
20
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
3
15%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
4
40%
3
15%
31-45
1
10%
3
15%
46-60
1
10%
3
15%
61-75
1
10%
4
20%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0
Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1
Мальмё
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5
Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1 Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3
1/4 финала
3 Хаммарбю
2 Норрчёпинг
1 Эльфсборг
0 Гётеборг
0 Кальмар
2 Юргорден
3 Мальмё
2 АИК
1/2 финала
1 Хаммарбю
0 Эльфсборг
0 Юргорден
1 Мальмё
Финал
?
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