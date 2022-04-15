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  3. Лига чемпионов АФК: Группа F
Хоум Юнайтед
1:4
Конец матча
Урава Редс
0'
0:1
8' Гол
Юнкер Каспер
0:2
15' Гол
Эсака Атару
25' Желтая карточка
Нор Хафиз
0:3
42' Гол
Моберг-Карлссон Давид
1:3
43' Гол в свои ворота
Моберг-Карлссон Давид
1:4
47' Гол
Мацуо Юсуке
68' Желтая карточка
Ивао Кэн
90'+4
18
Санни
Хассан
3
Tajeli
Salamat
14
Харисс
Харун
2
Энрике
Педру
II
12
Iqram
Rifqi
22
Цуак
Габриэл
6
Кумар
Анумантхан
8
Сулейман
Шахдан
17
Лестьенн
Максим
9
Ким
Шин-Вук
10
Диего
Лопес
III
12
Судзуки
Дзион
2
Сакаи
Хироки
28
Шольц
Александр
4
Иванами
Такуя
44
Охата
Аюму
3
Ито
Ацуки
19
Ивао
Кэн
10
Моберг-Карлссон
Давид
33
Эсака
Атару
11
Мацуо
Юсуке
7
Юнкер
Каспер
Хоум Юнайтед
4-4-2
Урава Редс
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Хоум Юнайтед
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хоум Юнайтед - Таньчжон Пагар Юнайтед 6:1 Юнг Лайонс - Хоум Юнайтед 0:1 Хоум Юнайтед - Балестьер Халса 4:0 Альбирекс Ниигата - Хоум Юнайтед 1:1
Хоум Юнайтед - Тампинс Роверс 1:0 Гейлан Интернэйшл - Хоум Юнайтед 1:0 Хоум Юнайтед - Хёган Юнайтед 3:1 Хоум Юнайтед - Балестьер Халса 4:1 Гейлан Интернэйшл - Хоум Юнайтед 0:3 Тампинс Роверс - Хоум Юнайтед 1:6 Хоум Юнайтед - Альбирекс Ниигата 1:1 Юнг Лайонс - Хоум Юнайтед 1:3 Хоум Юнайтед - Хёган Юнайтед 1:1 Таньчжон Пагар Юнайтед - Хоум Юнайтед 1:2 Хоум Юнайтед - Тампинс Роверс 4:1 Балестьер Халса - Хоум Юнайтед 1:1 Альбирекс Ниигата - Хоум Юнайтед 1:1 Хоум Юнайтед - Юнг Лайонс 1:0 Хоум Юнайтед - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:1 Хоум Юнайтед - Гейлан Интернэйшл 2:1
Урава Редс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Токио - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Симидзу С-Палс 1:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Редс 1:1 Урава Редс - Джубило Ивата 4:1
Саган Тосу - Урава Редс 1:0 Урава Редс - Сёнан Бельмаре 2:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Гамба Осака 0:1 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Киото Санга - Урава Редс 1:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 0:2 Урава Редс - Оита Тринита 2:1 Урава Редс - Серезо Осака 2:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Симидзу С-Палс 0:1 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Касима Антлерс - Урава Редс 1:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 0:2 Урава Редс - Касива Рейсол 5:1
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