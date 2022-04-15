1:4
Конец матча
0:1
8' ГолЮнкер Каспер
0:2
15' ГолЭсака Атару
25' Желтая карточкаНор Хафиз
0:3
42' ГолМоберг-Карлссон Давид
1:3
43' Гол в свои воротаМоберг-Карлссон Давид
1:4
47' ГолМацуо Юсуке
68' Желтая карточкаИвао Кэн
Ход матча
8'
0:1
15'
0:2
25'
42'
43'
47'
1:4
64'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 13
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 13
-
34 Владение мячом, % 66
18
Санни
Хассан
14
Харисс
Харун
12
Iqram
Rifqi
22
Цуак
Габриэл
44
Охата
Аюму
19
Ивао
Кэн
33
Эсака
Атару
11
Мацуо
Юсуке
- Основной состав
-
18 Санни ХассанВратарь
- Защитник
-
14 Харисс ХарунЗащитник
- Защитник
-
12 Iqram RifqiЗащитник
-
22 Цуак ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Диего ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Щахин ХамиПолузащитник
-
11 Нор ХафизПолузащитник
-
30 Рамли ФарисНападающий
-
77 Anaqi Ismit
-
27 Adam Swandi
-
-
-
66 Nur Abdullah
-
Главный тренер: Do-Hun Kim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Охата АюмуЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Эсака АтаруПолузащитник
-
11 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Kaito Yasui
-
-
Главный тренер: Ricardo Rodriguez
Результаты последних матчей
Хоум Юнайтед
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Хоум Юнайтед - Таньчжон Пагар Юнайтед 6:1 Юнг Лайонс - Хоум Юнайтед 0:1 Хоум Юнайтед - Балестьер Халса 4:0 Альбирекс Ниигата - Хоум Юнайтед 1:1
Хоум Юнайтед - Тампинс Роверс 1:0 Гейлан Интернэйшл - Хоум Юнайтед 1:0 Хоум Юнайтед - Хёган Юнайтед 3:1 Хоум Юнайтед - Балестьер Халса 4:1 Гейлан Интернэйшл - Хоум Юнайтед 0:3 Тампинс Роверс - Хоум Юнайтед 1:6 Хоум Юнайтед - Альбирекс Ниигата 1:1 Юнг Лайонс - Хоум Юнайтед 1:3 Хоум Юнайтед - Хёган Юнайтед 1:1 Таньчжон Пагар Юнайтед - Хоум Юнайтед 1:2 Хоум Юнайтед - Тампинс Роверс 4:1 Балестьер Халса - Хоум Юнайтед 1:1 Альбирекс Ниигата - Хоум Юнайтед 1:1 Хоум Юнайтед - Юнг Лайонс 1:0 Хоум Юнайтед - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:1 Хоум Юнайтед - Гейлан Интернэйшл 2:1
Урава Редс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Токио - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Симидзу С-Палс 1:1 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Урава Редс 1:1 Урава Редс - Джубило Ивата 4:1
Саган Тосу - Урава Редс 1:0 Урава Редс - Сёнан Бельмаре 2:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 2:1 Урава Редс - Гамба Осака 0:1 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Киото Санга - Урава Редс 1:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 0:2 Урава Редс - Оита Тринита 2:1 Урава Редс - Серезо Осака 2:0 Нагоя Грампус - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Симидзу С-Палс 0:1 Урава Редс - Йокогама Маринос 2:1 Касима Антлерс - Урава Редс 1:0 Кавасаки Фронтале - Урава Редс 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 0:2 Урава Редс - Касива Рейсол 5:1