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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Бангкок Гласс
1:1
Перерыв
Мельбурн Сити
0'
0:1
22' Гол
Нэббаут Эндрю
1:1
35' Гол
Теерасил Дангда

Ход матча

22'
0:1
Нэббаут Эндрю
(Тилио Марко)
35'
Теерасил Дангда
(Pathompol Charoenrattanapirom)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 4
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Бангкок Гласс
Ничья
Мельбурн Сити
3.72
3.68
1.94
Все Коэффициенты
26
Kittipong
Phuthawchueak
23
Santipharp
Channgom
17
Фанди
Ирфан
30
Туньес
Андрес
4
Chaowat
Weerachart
13
Фумифа
Эрнесто
6
Юен
Сарач
18
Pathompol
Charoenrattanapirom
22
Worachit
Kanitsribampen
99
Фанди
Ихсан
10
Теерасил
Дангда
1
Гловер
Том
5
Гриффитс
Ростин
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
6
Дженкинсон
Карл
15
Нэббаут
Эндрю
16
Taras
Gomulka
3
Джеймисон
Скотт
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
7
Леки
Мэттью
Бангкок Гласс
4-2-3-1
Мельбурн Сити
3-4-2-1

Результаты последних матчей

Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1
Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 1:0 Нонгбуа - Бангкок Гласс 3:1 Бангкок Гласс - Самут Пракан Сити 1:0 Накхонратчасима - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Теерасил Дангда бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Нэббаут Эндрю бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бангкок Гласс
Ничья
Мельбурн Сити
3.72
3.68
1.94
Все Коэффициенты
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Бангкок Гласс
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