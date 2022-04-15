0:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
33 Владение мячом, % 67
19
Дайзон
Курт
31
Ким
Да-Соль
30
Хан
О
Ган
15
Чон
Ходжин
24
Yuhei
Sato
18
Пак
Ин-Хёк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дайзон КуртПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
28 Matt Silva
-
17 Marcel Ouano
-
Главный тренер: Franklin Muescan
- Основной состав
-
31 Ким Да-СольВратарь
-
30 Хан О ГанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Yuhei SatoПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пак Ин-ХёкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Hu-Kwon LeeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Ho-Jung ChoiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Ли ГюхёкНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kyeong-Jun Jeon
Результаты последних матчей
Керес-Негрос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Керес-Негрос - Тэгу 0:4 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Керес-Негрос - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Керес-Негрос 8:0
Тэгу - Керес-Негрос 7:0 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Керес-Негрос - Кайя 1:2 Керес-Негрос - Сталлион Лагуна 7:1 Maharlika - Керес-Негрос 0:10 Мендиола - Керес-Негрос 0:6 Керес-Негрос - Azkals Development Team 1:0 Керес-Негрос - Бали Юнайтед 4:0 Керес-Негрос - Тхан Куангнинь 2:2 Керес-Негрос - Свайриенг 4:0 Токио - Керес-Негрос 2:0 Порт - Керес-Негрос 0:1 Керес-Негрос - Шан Юнайтед 3:2 Кайя - Керес-Негрос 0:3 Керес-Негрос - Мендиола 3:0 Керес-Негрос - Грин Ачерс 3:1
Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0 Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1
Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2 Санджу Санму - Чоннам Дрэгонс 3:1 Чоннам Дрэгонс - Пусан Айпарк 2:0 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:0 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:1 Асан Мугунгва - Чоннам Дрэгонс 0:0