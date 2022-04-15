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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Керес-Негрос
0:0
Второй тайм: 61'
Чоннам Дрэгонс
0' 61'

Ход матча

55'
 
Hu-Kwon Lee
Chan-Wool Im
55'
 
Ли Гюхёк
Seon-Geol Lee

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Керес-Негрос
Ничья
Чоннам Дрэгонс
20.00
8.40
1.15
Все Коэффициенты
1
Anthony
Pinthus
99
Pete
Forrosuelo
2
Simen
Alexander
Santos
Lyngboe
23
Alan
Robertson
3
Dean
Ebarle
19
Дайзон
Курт
6
Джурабаев
Амирбек
20
Хартманн
Марк
9
Отт
Михаэль
30
Ricardo
Sendra
11
Дэниэлс
Кенширо
31
Ким
Да-Соль
30
Хан
О
Ган
20
Soon-Hyeok
Jang
5
Tae-won
Ko
13
Seon-Geol
Lee
15
Чон
Ходжин
8
Seok-Hyun
Lee
24
Yuhei
Sato
7
Chan-Wool
Im
18
Пак
Ин-Хёк
11
Плана
Леонард
Керес-Негрос
4-4-2
Чоннам Дрэгонс
3-4-2-1

Результаты последних матчей

Керес-Негрос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Керес-Негрос - Тэгу 0:4 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Керес-Негрос - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Керес-Негрос 8:0
Тэгу - Керес-Негрос 7:0 Керес-Негрос - Бэйцзин Гоань 1:1 Керес-Негрос - Кайя 1:2 Керес-Негрос - Сталлион Лагуна 7:1 Maharlika - Керес-Негрос 0:10 Мендиола - Керес-Негрос 0:6 Керес-Негрос - Azkals Development Team 1:0 Керес-Негрос - Бали Юнайтед 4:0 Керес-Негрос - Тхан Куангнинь 2:2 Керес-Негрос - Свайриенг 4:0 Токио - Керес-Негрос 2:0 Порт - Керес-Негрос 0:1 Керес-Негрос - Шан Юнайтед 3:2 Кайя - Керес-Негрос 0:3 Керес-Негрос - Мендиола 3:0 Керес-Негрос - Грин Ачерс 3:1
Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0 Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1
Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2 Санджу Санму - Чоннам Дрэгонс 3:1 Чоннам Дрэгонс - Пусан Айпарк 2:0 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:0 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:1 Асан Мугунгва - Чоннам Дрэгонс 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Керес-Негрос
Ничья
Чоннам Дрэгонс
20.00
8.40
1.15
Все Коэффициенты
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Керес-Негрос
Чоннам Дрэгонс

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