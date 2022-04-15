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  3. Швеция: Аллсвенскан
Хаммарбю
2:0
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
23' Желтая карточка
Otto Rosengren
45' Желтая карточка
Кричак Иван
56' Желтая карточка
Лёфквист Дэвид
1:0
57' Гол
Людвигсон Густав
70' Желтая карточка
Джазе Моханад
2:0
90' Гол
Лахдо Майкель
90'+4
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
11
Садику
Лорет
8
Андерсен
Йеппе
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
30
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
6
Magnus
Woerts
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
12
Лёфквист
Дэвид
Хаммарбю
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Хаммарбю
Мьельбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
2:0
А
2:0
А
4:2
А
2:1
ТМК
0:1
ШК
4:2
ШК
5:1

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3
Мьельбю
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1
Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Кричак Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Otto Rosengren получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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