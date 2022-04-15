1:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Савон Саномат Ареена
1:0
5' ГолВяйринен Тим
Ход матча
5'
1:0
45
Атакайи
Серж
26
Ханнола
Пюрю
20
Кастро
Пабло
10
Diego
Rojas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Атакайи СержПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
20 Кастро ПаблоПолузащитник
-
10 Diego RojasНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
КуПС
СЯК Сейнайоки
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2
КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2
СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0