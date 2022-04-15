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  3. Финляндия: Вейккауслига
КуПС
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
5' Гол
Вяйринен Тим
18'

Ход матча

5'
Вяйринен Тим
1:0
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
1.78
3.66
4.90
Все Коэффициенты
21
Крайдль
Йоханнес
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
22
Тойвомяки
Ханри
33
Хямяляйнен
Танели
14
Попович
Антон
8
Дальстрем
Себастьян
7
Ветели
Йоона
25
Антви
Клинтон
9
Вяйринен
Тим
10
Икауниекс
Янис
30
Ууситало
Маркус
17
Тикканен
Вилле
22
Градецки
Матей
3
Хаукиоя
Мартти
45
Атакайи
Серж
8
Данвуди
Джейк
26
Ханнола
Пюрю
20
Кастро
Пабло
10
Diego
Rojas
7
Jose
Monreal
25
Хоканс
Даниэль
КуПС
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

КуПС
СЯК Сейнайоки

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

В
2:2
В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2
КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4 КуПС - КТП 4:0 Астана - КуПС 3:4 КуПС - Лахти 2:2 КуПС - Астана 1:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2
СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
1.78
3.66
4.90
Все Коэффициенты
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КуПС
СЯК Сейнайоки

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