Германия: Бундеслига 2 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Фолькспаркштадион
1:0
14' ГолГлацель Роберт
2:0
45' ГолКиттель Сонни
48' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
3:0
75' ГолХайер Моритц
4:0
83' ГолРейс Людовит
Ход матча
14'
1:0
45'
2:0
75'
3:0
83'
4:0
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
63 Владение мячом, % 37
14
Рейс
Людовит
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
13
Маечак
Эрик
16
Труич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tim Walter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хертель СашаПолузащитник
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
История личных встреч
Гамбург
Эрцгебирге Ауэ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|17 (1)
|0.61
|Киттель Сонни
|8 (3)
|0.29
|Хайер Моритц
|6
|0.21
|Рейс Людовит
|5
|0.18
|Джатта Бейкери
|3
|0.11
|Алиду Фариде
|2
|0.07
|Шонлау Себастьян
|2
|0.07
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.07
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.04
|Сухонен Ансси
|1
|0.04
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.04
|Дойл Томми
|1
|0.04
|Гиамера Ян
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Вагноман Жоша
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|6
|0.21
|Назаров Дмитрий II
|3 (2)
|0.11
|Кюн Николас
|2
|0.07
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.07
|Цолински Бен
|2
|0.07
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.07
|Гуйе Бабакар
|2
|0.07
|Труич Никола
|2
|0.07
|Сиярич Омар
|1
|0.04
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.04
|Гонтер Сёрен
|1
|0.04
|Барилла Энтони
|1
|0.04
|Хертель Саша
|1
|0.04
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Какуталуа Малкольм
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киттель Сонни
|5
|0
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Хайер Моритц
|5
|0
|Мухайм Миро
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Кауфманн Миккель
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Назаров Дмитрий II
|7
|0
|Фандрих Клеменс
|4
|1
|Овусу Принс-Осеи
|4
|1
|Цолински Бен
|5
|0
|Карлсон Дирк
|5
|0
|Штраус Джон-Патрик
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Хоксхайдт Ян
|2
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 19
6
19%
0
0%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
2
6%
1
7%
46-60
5
16%
6
40%
61-75
9
29%
29%
5
33%
76-90
Пропущено
16
32
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
19%
6
19%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
3
19%
8
25%
76-90
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
6
32%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
37%
4
31%
76-90
Пропущено
14
24
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
29%
2
8%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
6
25%
61-75
3
21%
5
21%
76-90
Забито
50
28
25 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
12
24%
1
4%
1-15
4
8%
4
14%
16-30
9
18%
4
14%
31-45
4
8%
2
7%
46-60
5
10%
8
29%
61-75
16
32%
9
32%
76-90
Пропущено
30
56
15 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 22
7
23%
8
14%
1-15
5
17%
10
18%
16-30
3
10%
8
14%
31-45
5
17%
8
14%
46-60
4
13%
9
16%
61-75
6
20%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1
Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3
Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|52 - 37
|52
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 38
|51
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|41 - 37
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|51 - 29
|45
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|37 - 36
|45
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|48 - 42
|38
|10.
|Ганза
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 43
|37
|11.
|Ян
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|45 - 40
|37
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|13.
|Фортуна
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 36
|33
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 41
|32
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|31 - 45
|31
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|26 - 58
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|6.
|Вердер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8