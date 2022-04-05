  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Гамбург
4:0
Конец матча

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
14' Гол
Глацель Роберт
2:0
45' Гол
Киттель Сонни
48' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
3:0
75' Гол
Хайер Моритц
4:0
83' Гол
Рейс Людовит
90'+1
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
41
Рор
Максимилиан
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
27
Вагноман
Жоша
9
Глацель
Роберт
18
Джатта
Бейкери
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
23
Барилла
Энтони
18
Мессегем
Суфьян
30
Шрек
Сэм
13
Маечак
Эрик
10
Назаров
Дмитрий
II
9
Йонжич
Антонио
16
Труич
Никола
Гамбург
4-3-3
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Эрцгебирге Ауэ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 17 (1) 0.61
Киттель Сонни 8 (3) 0.29
Хайер Моритц 6 0.21
Рейс Людовит 5 0.18
Джатта Бейкери 3 0.11
Алиду Фариде 2 0.07
Шонлау Себастьян 2 0.07
Винтцаймер Мануэль 2 0.07
Мефферт Йонас 1 0.04
Кинсомби Давид 1 (1) 0.04
Сухонен Ансси 1 0.04
Чакветадзе Георгий 1 0.04
Дойл Томми 1 0.04
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Вагноман Жоша 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 6 0.21
Назаров Дмитрий II 3 (2) 0.11
Кюн Николас 2 0.07
Хоксхайдт Ян 2 0.07
Цолински Бен 2 0.07
Овусу Принс-Осеи 2 0.07
Гуйе Бабакар 2 0.07
Труич Никола 2 0.07
Сиярич Омар 1 0.04
Бюссманн Гаэтен 1 0.04
Гонтер Сёрен 1 0.04
Барилла Энтони 1 0.04
Хертель Саша 1 0.04
Фандрих Клеменс 0 0
Какуталуа Малкольм 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Карлсон Дирк 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Мефферт Йонас 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Хайер Моритц 5 0
Мухайм Миро 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Рейс Людовит 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Кауфманн Миккель 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 2
Назаров Дмитрий II 7 0
Фандрих Клеменс 4 1
Овусу Принс-Осеи 4 1
Цолински Бен 5 0
Карлсон Дирк 5 0
Штраус Джон-Патрик 4 0
Гонтер Сёрен 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
15
15 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 19
6
19%
0
0%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
6
19%
1
7%
31-45
2
6%
1
7%
46-60
5
16%
6
40%
61-75
9
29%
29%
5
33%
76-90

Пропущено

16
32
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
19%
6
19%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
3
19%
3
9%
61-75
3
19%
8
25%
76-90

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
6
32%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
7
37%
4
31%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
4
29%
2
8%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
6
25%
61-75
3
21%
5
21%
76-90

Забито

50
28
25 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
12
24%
1
4%
1-15
4
8%
4
14%
16-30
9
18%
4
14%
31-45
4
8%
2
7%
46-60
5
10%
8
29%
61-75
16
32%
9
32%
76-90

Пропущено

30
56
15 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 22
7
23%
8
14%
1-15
5
17%
10
18%
16-30
3
10%
8
14%
31-45
5
17%
8
14%
46-60
4
13%
9
16%
61-75
6
20%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1
Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3
Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 28 15 7 6 52 - 37 52
2. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
3. Санкт-Паули Заявка 28 15 6 7 53 - 38 51
4. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
5. Нюрнберг Заявка 28 13 7 8 41 - 37 46
6. Гамбург Заявка 28 11 12 5 51 - 29 45
7. Хайденхайм Заявка 28 13 6 9 37 - 36 45
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 28 9 11 8 48 - 42 38
10. Ганза Заявка 28 10 7 11 36 - 43 37
11. Ян Заявка 28 10 7 11 45 - 40 37
12. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
13. Фортуна Заявка 28 8 9 11 35 - 36 33
14. Ганновер 96 Заявка 28 8 8 12 26 - 41 32
15. Зандхаузен Заявка 28 7 10 11 31 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 28 4 7 17 26 - 58 19
18. Ингольштадт Заявка 28 4 6 18 25 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Гамбург Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
4. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
5. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
6. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
7. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
9. Ян Заявка 14 6 3 5 28 - 22 21
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
13. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
11. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
18. Ингольштадт Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Киттель Сонни бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 